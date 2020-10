I „Velkej čáp“ může být vzor

Zní to trošku jako logický nesmysl, ale je to tak. Ano, i Miroslav Pelta zvaný „Velkej čáp“ může být vzorem. Byť jde o smutně proslulého fotbalového šíbra, o muže obžalovaného v kauze ohýbání státních dotací do sportu.

Foto: Deník