Vodní živel po letech zase ukázal svoji sílu. Tentokrát mu ovšem lidský um dokázal srdnatě čelit. Poprvé v historii se Česko na povodeň připravilo dříve, než začalo pršet. Může za to vědecký pokrok, který se plně promítl do předpovědí hydrometeorologů. Mohou za to politici na všech úrovních, které voda nezaskočila, a povětšinou neplkali u jezu, že situace je nadmíru výtečná pár minut před vylitím řeky z koryta.

A když přišlo to, co všichni předpovídali, bezchybně zafungoval Integrovaný záchranný systém, v němž tentokrát takřka nebylo slabých míst. Úctu a obdiv zaslouží i dobrovolní hasiči a všichni, kdo přiložili ruku k dílu. Teď ovšem přicházejí dny a týdny, které teprve dají finální odpověď na otázku, zda to stát opravdu zvládl. Úmyslně píšu stát, protože nejde jenom o vládu a její rozhodnutí. Ministři mohou schválit zásadní kroky typu finanční injekce na opravu veřejné infrastruktury, tedy zničených silnic, mostů, tratí. Zvýší se dávky okamžité pomoci v hmotné nouzi, mohou se odložit některé daňové povinnosti. Aktivuje se program Živel II, možná Covid III. To mimo jiné potvrzuje, že v minulosti byly vytvořeny nástroje, které na podobné tragédie pamatují, tudíž nyní stačí sáhnout do šuplíku a vdechnout jim život.

Je tedy logické, byť za slunného počasí téměř nemyslitelné, že se sešli ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS a jeho předchůdkyně Alena Schillerová z ANO, aby společně vše probrali a odškrtali si jednotlivé položky. Jde o politickou prozíravost z obou stran. Za roka půl může státní kasu spravovat jeden či druhá, nebo někdo úplně jiný. Sanace záplavových škod ovšem bude problémem každého budoucího šéfa resortu financí. Stanjura odhadl, že na revitalizaci postižených území bude nutné vynaložit 25 miliard korun, přičemž nepopřel ani dvojnásobnou sumu. A to už je pořádný zásek do plánů na snižování zadlužení země. Naštěstí nemusí být tak fatální, protože krajské pokladny jsou v přebytku a mohou se okamžitě začít vyprazdňovat ve prospěch postižených území a jejich obyvatel. Kromě tuzemských zdrojů jsou k dispozici též evropské peníze. Končící eurokomisařka Věra Jourová v úterý potvrdila, že Unie do postižených států nepochybně prostředky pošle, ať už z fondu Solidarita či z jiných rezerv.

Okamžitá pomoc má cenu zlata

Obyvatele Krnova, Opavy, Mikulovic, Hanušovic či Litovle rozpočtové rébusy nezajímají. Jejich domy vzala, nebo poničila voda. Díky včasné evakuaci si zachránili holé životy, ale nemají kde bydlet. A ne všichni měli uzavřené kvalitní pojistky. Na některé starší budovy je ani získat nemohli. Nepochybně ocení, že v tom nejsou sami. Mají k ruce hasiče, vojáky, místní zastupitele, zaměstnance úřadů práce a pochopitelně sousedy. V podobných chvílích pojem solidarita získává mnohonásobnou hodnotu, neboť je naplněn konkrétními činy.

Tato bezprostřední podpora je nenahraditelná, neboť zoufalým lidem přináší naději, že život půjde dál. Někdy dokonce i lépe, pokud se domy s prošlou lhůtou postaví znovu a lépe. To určitě platí také o některých veřejných stavbách. Kupříkladu most v opavské Ratibořské ulici se měl rekonstruovat za tři roky. Teď bude muset být zbourán a nový se začne budovat už na jaře.

Účty pro stát

Stát ovšem čeká i jiné účtování. Jakkoliv se za posledních dvaadvacet let vydalo na protipovodňová opatření 60 miliard korun, neudělalo se dost. Především při stavbě přehrad. Ani jedna z těch větších – Skaličky na Bečvě, Vlachovice ve Zlínském kraji a Nové Heřminovy na Bruntálsku – nestojí. Zvláště o té poslední se nyní vášnivě mluví. Byť použít v daném případě přítomný čas je eufemismus. Toto vodní dílo se na papíře buduje 27 let. Loni konečně padlo územní rozhodnutí, které ovšem napadli účastníci řízení, konkrétně ekologové. Ministr zemědělství Marek Výborný i opozice zuří. Kdyby Nové Heřminovy stály, Opava a Krnov by nečelily takové katastrofě, jaká je postihla během kritického víkendu. Na koho se ale politici zlobí? Je to jejich vina. Řešit bezmála tři desetiletí jednu přehradu je neodpustitelná neschopnost. Byla jejich povinnost přesvědčit zhruba tři stovky zdejších obyvatel, nabídnout jim odpovídající kompenzace. Snažit se najít společnou řeč i s ekoaktivisty. Vždyť hráze nad Krnovem mohly stát dávno. No a péče o zdravou půdu, která by zadržela až o čtyřicet procent víc vody v krajině, je úkolem pro všechny lidi s nezabedněnou myslí.

Při pohledu na poničená obydlí, krajinu a lidské duše je každému do pláče. Přesto platí, že i pohroma, kterou jsme přežili, nás jako celek může posunout dál. Nasazení všech záchranných složek bylo obdivuhodné. Starostové, hejtmani a místní zastupitelé s chladnou hlavou kompetentně řešili všechny trable obyvatel svých krajů a obcí. Charitativní sbírky se plní, štědří jsou i velcí podnikatelé. Souhlasím proto se slovy ministra dopravy Martina Kupky, že v klidných časech Češi, Moravané a Slezané brblají a nadávají skoro na všechno. Jde-li však do tuhého, dokážou se semknout a ukázat, co v nich opravdu je. Člověčenství.