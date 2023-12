Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Při pohledu na poslední průzkum agentury STEM, podle něhož vládě důvěřuje 21 procent lidí, by si mohl Petr Fiala zoufat. To ale neudělá. Jednak je profesor, který má vždycky pravdu, jednak toto číslo není fatální. Kabinet má za sebou perný týden, který pro něj skončil nad očekávání dobře.

Začal celostátními protesty, které premiér poněkud okázale ignoroval, když místo na Malostranské náměstí v Praze zamířil na moravskou farmu, které šéfuje bratr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. To vypadalo jako arogantní vzkaz všem lidem, kteří se perou s nelehkou životní situací a stávkovali za lepší mzdy. V metropoli demonstrovali hlavně odborářští funkcionáři, ale neučilo se v 70 procentech škol, provoz se symbolicky přerušil v několika velkých fabrikách a protesty podpořila řada zaměstnavatelů.

Kissingerovo století bylo ještě složitější, než je dnešní doba

Do kritiky resortního ministra se zapojila i Učitelská platforma, jež je vnímána jako zástupce progresivních pedagogů. Couvla ve chvíli, kdy se na pódiu vedle předáka školských odborů Josefa Dobšíka objevil proruský dezinformátor Daniel Sterzik zvaný Vidlák. V tu chvíli dala iniciativa od demonstrace ruce pryč, a vytvořila tím vládě dobrý manévrovací prostor.

Ministr Bek slíbil, že v lednu do systému doputují další čtyři miliardy a hlavně se počet státem financovaných odučených hodin (tzv. PHmaxů) sníží jen o pět procent. Na odborářích ulpělo nepěkné bahýnko, které ospravedlňovalo Fialův výrok, že vedou politický boj a nahrávají opozici.

Ve středu pak ve sněmovně prošel státní rozpočet se schodkem 252 miliard korun, takže ministr financí Zbyněk Stanjura si mohl odškrtnout důležitou položku ve svém vládním diáři. Jakkoli hnutí ANO tvrdí, že rozpočet je blud, je odhlasovaný, a to se schodkem o 43 miliardy nižším než letos.

Děti, které nechceme

Vyvrcholení bouřlivého pětidení přišlo ve čtvrtek. Energetický regulační úřad sice potvrdil značný růst regulované složky elektřiny a plynu, ale jeho předseda Stanislav Trávníček potvrdil, že většiny domácností by se to nemělo dotknout, neboť výrazně zlevní silová, trhem určovaná položka. Firmy na tom budou hůř, avšak těm vláda slíbila pomoc.

No a odpoledne přišlo rozuzlení ve sporu s lékaři. Petr Fiala učinil to, co slíbil v debatě Deníku: jednal s Janem Přádou, představitelem mladých doktorů. A dohodl se. Potvrdil dřívější ústupky ohledně přesčasů, vzdělávání a organizace práce a především nabídl to, co ministr Vlastimil Válek nemohl, totiž 9,8 miliardy navíc na platy zdravotníků. Viceprezident České lékařské komory (ČLK) Přáda to ocenil, a bude-li začátkem příštího týdne vše stvrzeno podpisem, přes šest tisíc lékařů odvolá svůj protest a v prosinci se pravděpodobně bude operovat podle původního plánu.

Nevím, jak se na to tváří šéf ČLK Milan Kubek, ale za mě jde o brilantní vyjednávací postup lékařské omladiny i premiéra Fialy. Doufejme, že to neskončí jen u mrzkého penízu a bude následovat hlubší reforma celého systému. Přesně o to by měl teď premiér usilovat nejen v této oblasti.

Kalouskův tah Evropou

Hnutí ANO tvrdí, že vítězi krize jsou banky, energopodnikatelé a zbrojaři, zatímco vláda se hojí především na obyčejných lidech a její hospodářská politika stojí za bačkoru. Je na Fialově týmu, aby se ve chvíli, kdy inflace poklesne a ceny benzinu či potravin půjdou dolů, konečně pustil do skutečné práce a dostal Česko do formy.