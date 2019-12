Závěr roku přímo vybízí k přemítání, úvahám a hledání skrytých smyslů. Aktivity spolku Milion chvilek pro demokracii jsou důvodem zamyslet se nad sílou slov. Parta mladých mužů a žen se rozhodla, že nebude nadávat na poměry doma, v posluchárně nebo v hospodě, a začala organizovat veřejná shromáždění.

Kateřina Perknerová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Statisíce lidí opustily své čtyři stěny, mnozí vzali do ruky transparenty a šli na náměstí, aby nahlas vyjádřili svůj názor. To se zajisté líbilo i prezidentu Miloši Zemanovi, který ve svém vánočním poselství občany vybídl, aby si vytvářeli vlastní pohled na svět a nenechali se nikým manipulovat, měli po ruce argumenty a nikoho nevylučovali z diskuse. Jenže opravdu je to tak?