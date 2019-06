A pak tu jsou politické strany, které usilují o hlasy těch i oněch. ODS Petra Fialy voličům slíbila, že nepůjde do vlády s trestně stíhanou osobou, což dodržela. Potíž je, že si s tím už dva roky neví rady. Premiérova kauza se nijak nehýbe a zdá se, že lidem je Čapí hnízdo čím dál víc fuk. Nový náboj přišel s náhlým odchodem ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a nástupem Marie Benešové.

Tato podivná rošáda byla impulzem k demonstracím proti Babišovi a Benešové. Argumentace organizátorů ze spolku Milion chvilek pro demokracii je logická. Premiérova trestní věc nemůže být vyřešena nezávisle, když hlavou justice je ministryně, která tvrdí, že v Česku je možné si objednat trestní stíhání. Právě ona může kdykoli přijít na vládu s návrhem na odvolání nejvyššího žalobce. Protesty na náměstích zafungovaly jako dokonalá prevence, takže nic podobného se nyní zajisté nestane.

Na danou situaci chytře zareagovali Piráti a TOP 09 se STAN, kteří předložili svoji verzi úzké novely zákona o státním zastupitelství, v níž se určuje funkční období vedoucích žalobců i postup při jejich odvolání. Ministryně spravedlnosti má svoji vlastní představu, jež zahrnuje širší zásahy do soustavy, což by znamenalo delší projednávání ve sněmovně a Senátu.

Vše může rozetnout ČSSD, která svým příklonem k opozici či vládě mnohé naznačí. O svém postoji bude jednat na předsednictvu dva dny před očekávanou masovou demonstrací na Letné. Pokud kývne na poslaneckou variantu, hněv lidu se jí vyhne, ale premiérův nikoli. Možná by ho to dokonce rozlítilo tak, že sociálním demokratům ukáže dveře Strakovky. A v tom je celé jádro pudla. Kdyby k tomu došlo, dominantním hráčem se stane prezident Miloš Zeman.

Po podání demise vlády by znovu jmenoval Andreje Babiše ministerským předsedou a dal mu na výběr, zda bude vládnout přímo s SPD a KSČM, nebo jen s jejich podporou pro kabinet nestranických odborníků. Náměstí by praskala ve švech, ale Babiš by to asi ustál. Kdyby ne, vyvolal by předčasné volby a pomocí brutálního marketingu by je asi znovu vyhrál. „Čím víc bude demonstrací v režii pana Mináře proti panu Babišovi, tím víc procent dostane od rozumných občanů tohoto státu,“ napsal mi bývalý kantor a nyní důchodce z Ostravy Jaroslav K.

ODS, TOP 09, STAN a Piráti zvažují, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě už nyní, protože z morálního hlediska to má význam. Možná, politicky je to však hloupost. Pokud to myslí s předčasnými volbami vážně, měli by posečkat do podzimu, kdy dorazí definitivní auditní zprávy z Bruselu a bude jasno ohledně Babišovy obžaloby.

Senátoři by si pak žalobu na prezidenta Zemana měli odpustit úplně. Sedí tam a sedět bude, ústavu ohýbá a ohýbat bude. Republika to ale přežije a je jen na ní, koho si zvolí příště.

Koneckonců s Milošem Zemanem je aspoň legrace. Prezidenta, který přirovnává vládní ČSSD k lumíkům, jež jsou „dílem motýli, dílem brouci a trpí sebevražedným komplexem, když se vrhají do moře, kde utonou, protože neumějí plavat“, jen tak někdo nemá. Ve skutečnosti jsou totiž lumíci hlodavci, kteří se pravidelně přemnožují a ve snaze najít nové působiště hravě přeplavou řeku či jezero. Jedno přirovnání ale sedí. Lumíci podle Wikipedie „podléhají chaotické fluktuaci“. Když se Jaroslav Foldyna přihlásí do Klausovy Trikolóry, bude mít náš pan prezident přece jen v něčem pravdu.