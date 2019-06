Další zářez zaznamenal, když bez mrknutí oka vyhověl předsedovi koaliční ČSSD Hamáčkovi ve věci ministra kultury. Přes prezidentovy výhrady se zachoval jako loajální partner a navrhl jak odvolání Antonína Staňka, tak jmenování Michala Šmardy. Přitom mohl zcela po právu kverulovat.

Šmarda totiž ve vnitrostranickém referendu hlasoval proti vstupu sociální demokracie do vlády, protože spojenectví s ANO vnímal jako sebevražednou misi. Navíc je to komunální politik, který s kulturou neměl nikdy nic společného. Andrej Babiš to skousl a dal Šmardovi zelenou.

Do třetice tu pak byla aféra s nechtěným výstřelem ve vládním letadle. Premiér nedělal scény, nevyprávěl báchorky o atentátu nebo neprofesionálním přístupu, naopak se člena ochranky zastal a přeje si jeho setrvání ve službě.

Spoustu příznivců také zřejmě potěšil rázným zásahem při projíždění amerického konvoje Českou republikou. Vinou nedodržení harmonogramu přejezdu vojáci zablokovali provoz na dálnici D1, odkud je Babiš podle svých slov „vyhnal“. Ačkoli nosí trumpovskou kšiltovku, neváhá se postavit šaržím made in USA, řekl si možná nejeden Babišův volič. Jeho postoj vřele ocenila KSČM.

Prima týden?

Mohl to tedy být pro premiéra prima týden. A najednou prásk. Z Bruselu se ozvala rána v podobě uniklé zprávy Evropské komise. Podle něj je český premiér ve střetu zájmů, protože nadále užívá zisků plynoucích z jeho bývalé firmy Agrofert. A to včetně evropských dotací. Podle návrhu auditního a právního orgánu EK je bude muset Česká republika vracet. To Babiš jednoznačně odmítl.

Ministryně financí Alena Schillerová, která má audit k dispozici, uvedla, že jde jen o návrh, jenž může být po oponentuře korigován. Její předchůdce Miroslav Kalousek ovšem tvrdí, že je téměř vyloučené, aby došlo k výrazné úpravě předběžného závěru. „Máme nástroje, jak tu částku vymoci zpátky. Vždy se toho práva domůžeme,“ ujistila ministryně server Seznam Zprávy.

Pokud chce Andrej Babiš definitivně vyvrátit podezření, že se dal na politiku hlavně kvůli svému byznysu, měl by se Agrofertu zbavit. Za jeho prodej by nepochybně inkasoval tolik, že i jeho prapra-vnuci by byli za vodou. Když to neudělá, bude po celou dobu svého mandátu na pranýři kvůli střetu zájmů a hamižnosti. Navíc nejde jen o spor s opozicí. Babišovi soupeři by museli být padlí na hlavu, kdyby nevyužili nabídnutou příležitost.

Jejich smůla je v tom, že evropské dotace jsou většině Čechů ukradené. Oporu mohou hledat v aktivních občanech, kteří se příští úterý opět sejdou na Václavském náměstí. Organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii odhadují, že přijde sto tisíc lidí.

Zápis v čítankách

Andrej Babiš asi ví, že v těchto dnech se láme chléb ohledně jeho obrazu v čítankách. Jako beneficient zisků Agrofertu a obžalovaný z možného podvodu v kauze Čapí hnízdo si oslavné odstavce nevyslouží. Když ale holding prodá a od soudu odejde očištěn, má šanci na několik uznalých slov. Otázka zní, o co Andreji Babišovi v sedmé desítce jeho života opravdu jde.