Letošní přestávka mezi podzimní a jarní částí nejvyšší fotbalové soutěže byla tak krátká, že člověk ani pořádně nezaregistroval, že vůbec nějaká byla.

Foto: Deník

Fanoušci na stadiony pořád ještě nesmí, tak se o víkendu usadili doma k televizi nebo k počítačům a svým barvám fandili alespoň na dálku. A co viděli? Mimo jiné třeba to, že Slavia si z FORTUNA:LIGY udělala svoji vlastní soutěž a soupeři jsou odsouzeni maximálně k boji o stříbrnou příčku. Stejně jako to kdysi platilo o Spartě, v 80. a 90. letech.