Všechno ale překazil koronavirus. Ovšem všechno ne. To, jakým způsobem sezona skončila a jak se zametlo s Duklou, zavinil lidský faktor. Jak říká o kousek níže majitel Dukly Bohumil Paukner, když je možnost nedohrát to, vždy toho někdo využije…

Na obranu nejvyšších funkcionářů Ligové fotbalové asociace, kteří to také neměli jednoduché, ale musím říct, že stejně jako pro hráče i fanoušky, tak i pro ně to bylo něco naprosto nového, s čím se nikdy nepotkali a s čím sbírali první zkušenosti. Doufejme, že se z toho poučili, jelikož něco podobného už se nemůže opakovat. Už teď se rozčilují sponzoři, o fanoušcích nemluvě. Další takovou facku by český fotbal nemusel rozdýchat tak snadno…