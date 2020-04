1) Koronavirus je nepříjemný a nevyzpytatelný. Není to však supervirus. Do Středomoří, kde je teď epicentrum nákazy, přichází v dubnu léto. Virus se vyčerpá a jak bude postupovat teplé počasí, ztratí sílu i ve střední Evropě. Jestli se jím musí skutečně postupně nakazit víc než sedmdesát procent lidí, jak se nám říká, nevíme. Na druhou (nejspíše podzimní) vlnu však budou zdravotní systémy vyspělých zemí už připraveny. Pravděpodobnost, že se podaří najít účinný lék pro ty nejohroženější, je velmi vysoká.

2) Státy reagovaly různě a s různou intenzitou. Jak podle informací, které měly, tak podle kulturních zvyklostí. I když bylo někde zpoždění velké a nákaza se rozšířila, země se nezhroutily. Naopak. Lidé mobilizují své síly, dobrovolně se omezují a snaží se maximálně pomoci druhým v těžké hodině. Taková solidarita je naprosto ojedinělá v dějinách lidstva. Tato energie se neztratí. Vlády sice získaly v nouzi nevídanou moc. Tato moc však nebude zneužita pro okleštění demokracie, ale pro modernizaci státní správy.

3) Země sice uzavírají hranice a zakazují vstup cizincům, vzájemně se však chápou. Nikde nevzniká panika ani nepřátelství. Jakkoli je strach z pandemie velký, tendence hledat viníka jsou takřka zanedbatelné. Státy se k sobě chovají korektně a snaží se spolupracovat. I to je v krizi naprosto nevídané. Do budoucna se otevírá cesta k upřímnější zahraniční politice.

4) Ekonomika není v opravdové recesi ani krizi. Je uměle pozastavena. Krize vyvolává chaos, nedůvěru, instinktivní snahu se chránit. Proto je tak těžké se z ní dostat. Naopak po velkých otřesech jako byly války, má hospodářství tendenci zázračně růst. Po zpomalení můžeme očekávat nevídaný rozmach. Lidé budou chtít vyrábět i spotřebovávat jako nikdy dřív.

5) Změny, kterými by muselo hospodářství projít tak jako tak, se stanou rychleji a efektivněji. Práce z domova bud normální. To umožní pracovat i mnohým ženám a seniorům, pro které to bylo až dosud takřka nemožné. Zrychlí se robotizace. E- ekonomika výrazně posílí. Manažeři se poučí z krizového řízení podniků a budou propříště nejen efektivnější ale i skromnější a vlídnější. Nejchytřejší podnikatelé najdou další cesty inovací, které jsou dnes zdánlivě nemyslitelné.

6) Služby se zkvalitní po všech stránkách. Krize ukázala, že se zákazníci obejdou bez cest do zahraničí dokonce bez autoopraven ba i bez zubařů. Nově budou mnohem vybíravější. Najdou se nové způsoby, jakslužby nabízet. Budou rychlejší a nesrovnatelně vstřícnější k zákazníkům.

7) Omezí se byrokracie. V několika týdnech se ukázalo, že razítka, formuláře a potvrzení nejsou potřebná. Úředníci se naučí pracovat rychleji a efektivněji. Jejich nadřízení konečně poznají, kdo je schopný a kdo ne. Občané budou i nadále vyžadovat od úřadů rychlé a lidsky přátelské služby.

8) Od dob, kdy králové museli táhnout do bitev, poprvé politici na vlastní kůži poznali, že jim hrozí to, co jejich poddaným. Ti lepší z nich pochopí, že nejdůležitější na jejich práci není sbírat body k tomu, aby byli znovu zvoleni na čtyři nebo pět let. Voliči mají po dlouhé době možnost vidět politiky v akci. Naučí se je víc hodnotit podle činů než podle marketingu.

9) Rodiny si uvědomily v jasném světle, jak jsou starší lidé zranitelní. Lhostejnost se proměnila v obrovskou vlnu solidarity vůči nim. Nelze sice předpokládat, že to vydrží donekonečna, ale tato generace si bude pamatovat, jak důležití jsou senioři.

10) Zlepší se zdravotnictví. Nejen proto, že bude propříště lépe připraveno na epidemie. Bude rychlejší a organizovanější i v běžných případech. Už teď se ukazuje, kolik práce se dá i tady udělat na dálku. I tady se dá byrokracie omezit na minimum. Státy se budou snažit do budoucna vytvořit pro zdravotníky nejlepší možné podmínky a dobře je zaplatí.

Neřekl bych, že tento scénář je přehnaně optimistický. Optimistický však do jisté míry je. Věda i náboženství se však v jedné věci shodují: Tím, že věříme v optimistické scénáře, napomáháme k jejich uskutečnění.