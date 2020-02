Jako většina malých (ostatně i velkých) národů mají Češi problém se svou minulostí. Často jsou hrdi na věci, které za to nestojí. Pyšní se například Žižkou nebo Jiráskem. Jindy se mrskají za hříchy jiných. Když se mluví o nacistických koncentrácích, neopomínáme dodat, že jsme pro záchranu zdejších Židů udělali málo. Někdy nám slavná historie chybí a tak se ji snažíme vymyslet, jako autoři Rukopisu Zelenohorského. Jindy nám schází slavná přítomnost a budoucnost, tu se tedy snaží vybájit politici. Bývají odhaleni dřív než dávní padělatelé.

Stará studna a Božena Němcová jsou věci jiného rázu. Oboje je pravé a nejednoznačné.

Říká se o zdejších obyvatelích, že ještě lezli po stromech, když ve Středomoří kvetla civilizace. A ono ne. Uměli udělat docela obstojnou studnu. Jistě, pyramida to tak úplně není. Z dnešního ekologického hlediska je však bytelná studna mnohem užitečnější než všechny pyramidy dohromady. O těch lidech, kteří ji udělali, však nevíme nic a nikdy se to nedovíme. A nepropadejme iluzi, že by to mohli být naši předkové.

Němcová je tak skutečná, že si s ní nevíme rady. První republika i socialistický režim jí měly za světici málem nahrazující panenku Marii (viz ta trnová koruna na hrobě zdejšího Krista Havlíčka). Nová doba odhalila temné dokumenty: byla to prý náruživá nymfomanka, notorická záletnice. Navíc to asi ani nebyla ona. Narodila se někdy jindy a někomu jinému. Ostatně, asi to musela být cizí šlechtična a ne Češka, když uměla nejen číst, ale i psát.

Stejný kýč jako ten s panenkou Marií.

Kdyby žila Božena Němcová dnes, asi by prskala na státníky tak jako Greta. Nejspíš by si obnažovala ňadra proti nespravedlnosti jako Pussy riot. Oficiální kultura by ji přijala asi méně než v devatenáctém století. Medaili od prezidenta by nezískala. Nezemřela by však v bídě. Její blogy a vystoupení na youtube by jí vynesly nemalé jmění. Svými milenci by se nikterak netajila, propagovala by „polyamorii“, v čemž by ji manžel podporoval.

Kdyby žili dnes dávní lidé, kteří postavili prastudni, asi by řekli archeologům: „Milí kolegové, s tímhle se tu nemažte. Tohle jsme měli hotové za tři dny. Běžné spotřební zboží. Tu jámu zčerstva zasypte a ksakru postavte už tu dálnici!“

Tu archeologové smutně řeknou: „Jenže to my neumíme.“