Ale z pohledu zdravotního? Cožpak svaté nadšení činí demonstranty imunními proti covidu? A nemohl by potom tvrdý rock působit stejně na účastníky festivalů?

Vládní rozhodnutí vlastně říká: Naše opatření jsou už zbytečná. Už dříve stát rezignoval na jejich kontrolu. Nikdo se nezabývá tím, zda se v hospodách či obchodech dodržují rozestupy, zda se dezinfikuje opravdu tak, jak bylo nařízeno.

To není špatné, jen polovičaté a lehce zmatené. Patrně nejlepší by bylo veškerá nařízení a zákazy nyní zrušit a soustředit se na hospodářský restart země.

Ať si totiž demonstranti říkají, co chtějí, v boji s koronavirem vláda překvapivě uspěla. Na-opak kritici mají pravdu v tom, že tápe, co se pomoci a obnovy týče.

Nic nenasvědčuje tomu, že by premiér a jeho tým našli znovu elán a rozmysl, jaké ukázali během krize. Problém netkví v tom, že by měli málo dobré vůle či peněz. Prostě to neumějí.

Nemají Prymulu, který by řekl: „Udělej to tak a tak.“ A nemají nouzový stav, který vypne zoufalou státní správu, která umí jen dělat překážky. Vše zas půjde klopotně a pomalu, a nic by na tom nezměnilo, kdyby Babiš odešel.