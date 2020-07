Američtí odborníci propagují roušky jako prostředek svobody. Logicky: Když je budete nosit, budete moci chodit tam, kam chcete. Nebude nutno znovu zavírat obchody a restaurace.

Foto: Deník

U nás se obličejové masky shazují. Přes to, že počet nakažených stále roste. Není to předčasné? Zejména v hromadné dopravě? A proč v pražském metru musíte a v přeplněné tramvaji ne? Jen proto, že je to v horku nepohodlné?