Nakazila se hlavní hygienička. Nasaďme si roušky

Hlavní hygienička Jarmila Rážová má covid. První, co člověku přijde na mysl a může to být i světec, je série vtípků. Věru, kovářova kobyla chodí bosa. To se může stát jen v Česku! Jaká je to hygienička, když nedokáže ochránit ani sebe? A premiér Babiš, že od ní seděl dost daleko a nemusí do karantény? Tak hurá do Techtle mechtle, proč bychom měli dodržovat nějaká pravidla?

Foto: Deník