Luboš Palata

Největším průšvihem dalšího summitu OSN o snahách států světa omezit globální změnu klimatu není zdaleka to, že se koná v Dubaji. Hlavním městě Spojených arabských emirátů, které stojí a padají na vývozu ropy. Tedy na dalším používání jednoho z fosilních paliv. Ty jsou hlavním zdrojem lidmi způsobeného znečištění planety, jež se významně podílí na globální změně klimatu, chcete-li globálním oteplování.

Naopak, Dubaj je svým způsobem dobrá. Má-li mít světové úsilí šanci na úspěch, je do něj třeba vtáhnout i ropné velmoci, které musí mít pocit, že to, co se ve snahách o omezování znečištění planety děje, se neděje proti nim, ale společně s nimi, s jejich pomocí.

Co je největším průšvihem, a to nejen právě začínajícího summitu, je skutečnost, že Ruská federace je stále brána jako každý jiný stát OSN. A o válce na Ukrajině se téměř nemluví. Jako by ruská agrese byla něco jiného než produkce skleníkových plynů, výstavba nových uhelných elektráren nebo obrovské znečištění produkované obří lodní dopravou.

Ruská agrese proti Ukrajině je nejen součástí těchto a dalších pokračujících negativních vlivů na vývoj klimatu. Ale je v mnoha ohledech tím vůbec nejhorším, co se ve světě děje. Rusko a jeho válka proti Ukrajině je tím největším škůdcem klimatu, jaký v současnosti na planetě existuje.

Válka je ekokatastrofa

Samo vedení obrovské agresivní války je jedním z největších ekologických zločinů, které existují. V ruském vojenském provedení se nebere ohled vůbec na nic. Na nějakou ekologii nebo snahu nepůsobit vojenskými operacemi katastrofy na přírodním prostředí se v Kremlu nehraje. Stačí si vzpomenout na ekologickou pohromu v podobě sovětských vojenských základen v Československu. Když je třeba zastavit ukrajinské osvobozování Ruskem okupovaných území, Rusové prostě zničí obří přehradu.

A z největší atomové elektrárny v Evropě, kterou Rusko nyní okupuje, udělá Kreml něco jako vojenskou základnu.

Nejde ale jen o samotné vedení války. Ruská agrese vyčerpává zdroje, ruské, ukrajinské, zdroje Západu, lidstva. Stovky miliard dolarů, které se měly použít mimo jiné na přechod na zelenou ekonomiku, a zlepšit tak výhled změn klimatu, se musí věnovat na obranu Ukrajiny proti putinovské agresi. Místo ruského plynu, jehož nedodávkami Moskva vydírala, se musela EU vrátit k mnohem škodlivějšímu uhlí. Pod tlakem se investuje i do obnovitelných zdrojů. Ale zdaleka ne tolik, kolik by bylo možné, kdyby kvůli ruské agresi nelétaly peníze komínem.

V Dubaji se mají rozdávat ekologická vysvědčení, která mají ukázat, jak jednotlivé země přispívajík boji proti změně klimatu. Pokud Rusko nedostane jasně za pět, je celý summit OSN pro kočku.