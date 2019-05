Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu:

Nevím, jak si to magistráty Kehlu a Štrasburku rozpočítávají, ale jde to. Německý Lidl je plný francouzských zákazníků, někteří z nich přijeli právě přeshraniční tramvají, stejně jako mnozí Němci z Kehlu odjeli na večeři do některé z proslavených restaurací v okouzlujícím štrasburském starém městě.

Tahle tramvaj přes hranici by zřejmě nikdy nebyla, kdyby nebylo Evropské unie. A Štrasburk, dnes hrdé sídlo Evropského parlamentu a dalších evropských institucí, by byl jen zapadlým provinčním městem. Kolem nových tramvajových kolejí a zastávek vyrostly celé nové, krásné městské čtvrti. Čtvrti, které posouvají hranice francouzského Štrasburku až k německému Kehlu, který se stále více podobá jeho předměstí. Na obou stranách řeky zaplatíte eurem, voláte tu za stejný tarif a při troše snahy se domluvíte buď francouzsky, nebo německy, bez ohledu na aktuální státní hranici. Hranici, kterou byste tady, mimochodem, jen těžko hledali.

I u nás v Česku je strašně moc věcí, které by nebyly, kdybychom už patnáct let nebyli členy Evropské unie. Věcí, které nám přijdou už tak samozřejmé, že je ani nevnímáme, že si jich nevážíme. Ukázkovým příkladem toho, jak málo si lidé uvědomují, co všechno znamená být v Evropské unii, je Velká Británie, kde tohle všechno zjistili, až když si v těsném referendu odhlasovali, že Spojené království z Unie odejde. Teď už víc než dva roky z Unie vystupují a ono to prostě skoro nejde. Ne, že by v tom zbytek EU Británii bránil, ale EU hraje klíčovou roli v tolika věcech, že prostě nejde jen tak odejít a bouchnout za sebou dveřmi. Tedy jde to, ale způsobí to obrovské škody.

Brexit je velkou školou i pro nás Čechy. Teprve teď, když sledujeme, s čím se potýká bohatá Británie s nejlepší demokracií na světě, jako by nám začalo docházet, za co vše jsme našemu členství v EU vděční. Nemluvím tu o penězích, i když ty stovky miliard nám samozřejmě pomohly také. Mluvím o lepším právním státě, čistějším vzduchu a vodě, ochraně práv spotřebitelů, tisících a tisících Čechů studujících po celé Evropě, půlmiliardovém trhu, který táhne naši exportní ekonomiku. Mluvím o Evropě míru, spolupráce, solidarity a prosperity. Evropě, o niž naši předci jenom snili. My ten sen už patnáct let žijeme. Važme si toho.