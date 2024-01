Luboš Palata | Foto: Deník

Může to trvat ještě týden, nebo maximálně dva. Ale zrušení Speciální prokuratury a další změny v právním prostředí Slovenska v příštích týdnech přijdou. Jistě, pokud si s připravovanými změnami propojíme trestní stíhání, v některých případech i odsouzení lidí z okolí premiéra Roberta Fica a dalších vládních stran, lze chápat ty tisíce lidí v ulicích slovenských měst, kteří proti tomu s obavami protestují.

Rok Petra Pavla. Jeho témata a lidé

Ale jak mi v těchto dnech řekl i jeden vysoce postavený český prokurátor, sám fakt, že bude zrušena slovenská speciální prokuratura, ještě není porušením principu právního státu. Stejně tak změna trestních sazeb. Byť to, že by za krádež nového auta nebo vybílení bytu měla nově hrozit jen podmínka, je do nebe volající a nemělo by to v zákoně zůstat.

A zřejmě, pokud vezmou, i díky protestům, slovenští vládní politici rozum do hrsti, tak tam tyto do oči bijící nesmysly a účelovosti nezůstanou.

Ale to také bude vše. Možná přijde ještě jedna, dvě rezoluce Evropského parlamentu, nějaký přezkum Evropské komise, ale na konci dne se opravdu zřejmě ukáže, že to co se na Slovensku v oblasti práva stalo, nemění zemi ani v nové Maďarsko, ani v nové Polsko z dob Jaroslawa Kaczyńského.

Korčok by lidi uklidnil

Robert Fico dal při svých návštěvách Užhorodu a Berlína, které doplnila cesta předsedy parlamentu Petera Pellegriniho do Bruselu, poměrně jasně najevo, že je ochoten pohybovat se v mezích, které Slovensko nedostanou ze hřiště demokratických států nalajnovaného Evropskou komisí.

A v otázkách celoevropského zájmu, na prvním místě u pomoci EU Ukrajině, je přes předvolební i povolební rétoriku Ficovo Slovensko připraveno nedělat potíže. Fico netouží být novým Orbánem, ani Kaczyńským. A už vůbec ne obdobou Vladimira Mečiara, který udělal ze Slovenska černou díru Evropy.

Protesty ve slovenských městech a ulicích nemohou a ani by neměly převážit nad legitimitou současné vládní většiny. Ale mohou pomoci k tomu, že se opozici podaří mobilizovat své voliče, kteří v jarních prezidentských volbách vyváží Ficovu většinu v parlamentu zvolením prezidenta, který bude skutečným korektivem vládní politiky.

Zrušme domácí úkoly

Ani s Peterem Pellegrinim v čele státu by demokracie na Slovensku neskončila, Slovensko už mělo problematičtější prezidenty. Ale důvěra v Pellegriniho samostatnou politiku není mezi velkou částí slovenské společnosti velká.

I pro uklidnění situace a nálad ve slovenské společnosti by v roli prezidenta byla nepochybně přínosnější postava zkušeného diplomata Ivana Korčoka. Moc Ficovi by to nesebralo, ale té části Slovenska, která je novou vládou vyděšená, by to mohlo vrátilo klid.

Klid, že se nekoná ani konec demokracie, ani právního státu na Slovensku.