Ruské úřady začaly ve zrychleném procesu udělovat ruské pasy ukrajinským občanům z okupovaných částí Doněcké a Luhanské oblasti. Je to stejný model, který už Putin před víc než deseti lety použil v gruzínské Jižní Osetii. Aby pak, když se tehdejší prezident Michail Saakašvili pokusil v roce 2008 znovu nastolit kontrolu Tbilisi nad proruskými separatisty kontrolovanou enklávou, Rusko prohlásilo, že tam musí ochránit své občany. A spustilo tankovou invazi.

Nové není ani Putinovo prohlášení, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ. Ano, Rusové a Ukrajinci si jsou, pokud jde o řeč, poměrně blízcí. Ale jedním národem prostě nejsou, tak jako ukrajinština není ruština, a naopak. Putinovi slouží toto tvrzení jen jako záminka pro plány další okupace a anexe. Protože připojení celé Ukrajiny, nejen Krymu a Donbasu, k Rusku je konečným Putinovým cílem.

Minimální výsledek snah Kremlu

Cílem, k němuž vede cesta jen přes totální zhroucení a rozklad Ukrajiny. Věcí, na nichž Kreml už nejméně pět let usilovně pracuje, ale s minimálním výsledkem. Nebýt putinovského pouštění žilou v podobě loupeže turisticky atraktivního ukrajinského Krymu a průmyslového Donbasu, byla by Ukrajina dnes o desítky procent bohatší ekonomikou a i ukrajinské platy by se mnohem víc blížily ruským, než je tomu dnes.

Na druhé straně to byla právě ruská agrese, která výrazně pomohla upevnit ukrajinské národní uvědomění. A do jisté míry vytvořila jednotný ukrajinský národ od Dněpru až po polskou hranici.

A pokud jde o ty pasy, odpověď nastupujícího ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byla trefou do černého. Zelenskyj vzkázal Ukrajincům, aby Putinovi nesedli na lep. Protože ruský pas je pasem diktatury, která zavírá za politické názory, pasem země, kde vládne nesvoboda, státu, který kontroluje a cenzuruje i internet.

Zelenskyj pak dodal, že naopak ukrajinský pas je pasem svobodné země, která nabízí ochranu odpůrcům ruského diktátorského režimu. Zvolený ukrajinský prezident má nepochybně pravdu. Ukrajinský pas je dnes rozhodně cennější než ten ruský. Možná ne ve výši důchodu nebo přídavků na děti, byť ani v Rusku nejsou sociální dávky na úrovni ani té nejchudší země EU.

Ale s ukrajinským pasem můžete bezvízově cestovat do celé Evropské unie, ulehčí vám to možnost pracovat i studovat v Unii. A je to navíc pas svobodné a, jak ukázaly i prezidentské volby, i demokratické, k Západu směřující země.

Čistě teoreticky si lze ale představit, že by poskytování ruských pasů Ukrajincům nemuselo znamenat problém. I mezi Českem a Slovenskem tento stav mnoho let panoval a nikomu to nevadilo.

Jenže to Česko nemělo choutky na žádné části slabšího Slovenska, nevyhlašovalo Slováky za stejný národ jako Češi a nemělo choutky celé Slovensko zase připojit. Praha se prostě smířila s tím, že Slovensko je samostatný stát, Slováci jiný národ a že dávný čechoslovakismus je na smetišti dějin.

Ukrajina a Rusko v EU

Dnes, kdy jsou Česko a Slovensko společně součástí Evropské unie a NATO, jsou vztahy našich tak blízkých národů možná čilejší, než byly za Československa. V Česku studují a pracují desítky tisíc Slováků, Praha je třetí největší „slovenské“ město, scházejí se české a slovenské vlády a českým premiérem je Slovák Andrej Babiš, který stále mluví česko-slovensky.

Tak jako mezi Čechy a Slováky by to mohlo fungovat někdy v budoucnosti i mezi Ukrajinci a Rusy. Podmínkou však je, aby se Rusko stáhlo z Donbasu a Krymu, aby se Kyjevu omluvilo a zaplatilo reparace za okupaci. A v neposlední řadě aby v Rusku vládl demokratický, a ne zkorumpovaný diktátorský režim.

Takové Rusko by mohlo být podobně jako Ukrajina v budoucnu i součástí NATO a EU. Jisté ale také je, že v čele tohoto Ruska nebude moci být okupant a diktátor Putin.