Martin Komárek | Foto: Deník

Skupina významných osobností, mezi nimiž jsou asi nejznámější bývalá ombudsmanka Anna Šabatová a kněz a filozof Tomáš Halík, píše vládě. „Obracíme se na vás jako občanky a občané, lidé dlouhodobě se angažující v podpoře lidských práv, kteří jsou silně znepokojení humanitární katastrofou v Gaze.“

Náš stát bezvýhradně podpořil Izrael po teroristickém útoku Hamásu ze sedmého října loňského roku. Podle pisatelů výzvy je to špatně. Politici totiž prý neberou ohled na otřesné poměry v Gaze, na utrpení a zabíjení nevinných civilistů. Vláda odpověděla stručně: nic měnit nebude.

Stát své občany smaží v byrokratickém pekle

Obě strany mají pravdu. Které dáme přednost, není otázkou vojenskou ani politickou, nýbrž morální. Izrael se brání proti teroristům. Ti zrůdným masakrem civilistů na jeho území dokázali, že s nimi není možno žít ani v ozbrojeném příměří. Zničit celé vojenské křídlo Hamásu je tedy logické. Bojovníci se maskují ve školách a nemocnicích. Skrývají se pod zemí. Využívají lidských štítů. Utrpení je jejich propagandistickou zbraní.

Civilisté v Gaze však skutečně přišli o domovy. Lékařská pomoc je nedostatečná, není dost potravin ani paliva. Děti prožívají příšerné věci. Ačkoli lze věřit Izraeli, že se snaží nezabíjet neozbrojené obyvatele, určitě byli mnozí zabiti.

Vojáci, kteří boří domy, jsou nervózní a dělají chyby. Ukazuje to krutý osud tří rukojmích unesených Hamásem. Přestože mávali bílou vlajkou, jejich vlastní lidé je zastřelili.

Ve středověku by se o tom mohlo na univerzitách disputovat: Kolik smí Bůh obětovat andělů, aby naprosto zničil ďábla? To by mohlo být panu Halíkovi blízké. Jedni učení doktoři by říkali, že žádné, život anděla je nekonečně cenný. Druzí by řekli, že všechny, neboť úplné odstranění zla je největší možná věc.

Zbytečný summit skončil úspěchem. Za pár minut

Jaké je řešení v kruté skutečnosti Blízkého Východu?

Otevřený dopis je lidsky ušlechtilý, vláda je však v právu, když trvá na svém. Nemá totiž sebemenší oprávnění rozhodovat o morálních otázkách. Nebo má poslat nótu Británii a USA za zbytečné bombardování Drážďan na konci druhé světové války? Náš spojenec Izrael byl napaden krutým způsobem, musí se bránit. Prezident a premiér z politického hlediska jednají dobře, když stojí na jeho straně. Žádné jiné hledisko ani mít nemohou.