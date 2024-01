Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Jihlavský rodák herec Ondřej Vetchý podpořil kampaň pro nákup deseti tisíc dronů pro ukrajinskou armádu. Stal se tváří iniciativy Drony Nemesis. Teď čelí šikaně a výhrůžkám rádobyvlastenců, jimž se dělá rudo před očima, kdykoli o Ukrajině jen slyší. Nazývají ho zaprodancem a komediantskou lůzou, dokonce mu na jednom snímku přidělali na triko i logo ukrajinského pluku Azov.

Na webu oné iniciativy je video, kde herec svůj postoj vysvětluje. Dlouhé je asi dvě minuty a je velmi srozumitelné. Je ale srozumitelné jen pro ty, kteří jej chtějí vnímat a kteří mají běžné morální hodnoty a aspoň základní dějepisné znalosti na úrovni žáka šesté třídy. Vzhledem k hlouposti útoků se však lze domnívat, že lidé, kteří Vetchému spílají, by myšlenku toho videa nepochopili ani tehdy, kdyby si ho přehráli tisíckrát.

Dezinformátoři zneužívají jméno herce Ondřeje Vetchého:

Nadávky, lži, manipulace s fotkou. Herec Ondřej Vetchý čelí útoku dezinformátorů

Herec na rozdíl od nich své postoje prezentuje veřejně. Oni útočí zpoza počítače. Bylo by zajímavé pozorovat je při osobním setkáním s Vetchým. Tehdy by se asi chovali jinak, při pohledu na něj by jim zřejmě došla řeč. Ony totiž ty svaly, jimiž se rodák z Jihlavy může pochlubit, budí respekt už zdálky. Nicméně k tomuto setkání zřejmě nedojde. Je mnohem pohodlnější schovávat se v anonymitě u počítače, než jít se svou kůží na trh a stát si otevřeně za svými názory, jako to dělá Vetchý.

Díky, Ondřeji, za to, co děláte. Tyto útoky jen dokazují, jak správný chlap jste. Nenechte se znechutit.