Prezident Spojených států se ještě nikdy v historii nevydal na tak nebezpečnou cestu, jako byla ta do ruskými raketami ostřelovaného Kyjeva. Ostatně, ve chvíli, kdy se Joe Biden procházel před palácem prezidenta v Kyjevě, přišla mi do mobilu esemeska, že je vyhlášen protiletecký poplach a na město mohou dopadnout ruské střely. Rusové sice měli být předem varováni, ale to pro Kreml nic neznamená.

Od Bidena to byl nečekaný a důležitý dárek Ukrajincům k ročnímu výročí počátku války, které bude zároveň ročním výročím hrdinského ukrajinského odporu proti ruské agresi. Odporu nečekaně úspěšného, dávajícího Ukrajincům naději na to, že nad papírově silnějším agresorem mohou vyhrát.

Prezident USA Biden v Kyjevě? Ukrajinci jsou nadšení, doufají ve zlom

Ukrajina a Ukrajinci od Joe Bidena čekali po pravdě řečeno ale i trochu víc. Slovní podpora Ukrajincům je důležitá, ale počítají se činy, v tomto případě zbraně.

Půl miliardy dolarů nové vojenské pomoci, kterou Biden v Kyjevě ohlásil, není málo, ale v rozpočtu této války to není nic ohromujícího. Nic, z čeho by Kremlu zatrnulo a čeho by se lekli. A nic, po čem by si Ukrajinci řekli: S těmito zbraněmi to už půjde vyhrát. Biden tak v Kyjevě sice ohromil, ale bohužel jen napůl.