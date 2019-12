Komentář Luboše Palaty: Brexitem to jen začíná. Jako rozvod

Tak tedy rozvod. Brexit. Po třech letech zvažování, dohadování, hledání alternativ je tu rozvod. Rozvod, který jsme my, Evropská unie, tedy my, co v ní zůstáváme, nikdy nechtěli. Stejně jako v životě se sice můžeme sami sebe ptát, co jsme udělali špatně, co šlo udělat lépe a jinak. Protože jako u každého rozchodu vina není nikdy jen na jedné straně.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku