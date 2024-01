Luboš Palata | Foto: Deník

Víc než sto tisíc Čechů si přes technické problémy, které provázejí první dny téměř každý takový projekt, dokázalo za víkend stáhnout občanku do mobilu. Je to dobrá zpráva. Ukazuje, že Češi mají o digitální komunikaci se státem zájem a že novinka zaujala.

Když spadnou servery kvůli velkému okamžitému zájmu české veřejnosti o nový digitální produkt, který stát nabídl, vede to vždy k úsměškům typu „už zase“ a „to se dalo čekat“. A stalo se to i nyní. Jasně, digitální výbava českého státu má hodně daleko k ideálu a zlepšení je drahé a pomalejší, než bychom si asi všichni přáli. Ale pohybujeme se v oboru, kde chybí lidé na celém světě, kde se špičkoví odborníci tvrdě přeplácí a kde vybavení technologicky stárne v momentu, kdy se koupí.

Bylo by ideální, kdyby se stát choval jako nejmladší generace Čechů, která radši nejede na lyže, než aby si odřekla nejnovější model mobilu. Jenže v českém státě, kde se největší řeže vedou o valorizace důchodů, se něco takového prostě prosazuje ztuha. A i proto je stav digitalizace našeho státu takový, jaký dnes je.

Na druhou stranu netřeba si zoufat. Nejsme v tom sami, zdaleka nejsme nejhorší a třeba právě občanka v mobilu je něco, co zavádíme dříve než většina států Evropské unie. Postupně se daří také dávat do pohybu digitální komunikaci se státními úřady. I když v drtivé většině přes bankovní identitu, s níž se původně vlastně nepočítalo.

Ale ve prospěch českého státu a jeho úřadů je třeba říci, že to většinou občanům nekomplikuje a bankovní identitu prostě uznává za hlavní komunikační digitální dálnici, i když sám za drahé peníze dříve vytvořil i jiné, nyní téměř nepoužívané digitální cesty.

Občanka do mobilu je součástí evropského plánu na digitální peněženku, s kterým Evropská komise přišla už v roce 2021. Loni pak byly zveřejněny parametry, na kterých by mohla stát po celé Unii uznávaná digitální identita. A je jen dobře, že česká digitální občanka s těmito parametry už pracuje, takže to není žádný výstřel do tmy, ale příprava na společnou evropskou digitální identitu. Fajn také je, že tentokrát nejsme mezi posledními v EU, kteří plní závazky, ale jsme možná dokonce trochu na čele peletonu. Na něm se, jak víme i z cyklistiky, občas padá. Jako ty české servery.