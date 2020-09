Včerejší ranní číslo 3130 nakažených covidem-19 jen za čtvrtek však na klidu nepřidá ani trochu. Česko je na covidové mapě Evropy už nejen červené, ale začíná rudě blikat, jak blikají kontrolky zařízení těsně před výbuchem. Řítíme se do situace severní Itálie koronavirového jara a centrum Prahy je covidový Milán, nebo Bergamo. S tím rozdílem, že rudě blikají koronavirové kontrolky po celé republice. Počet vážných případů, které si vyžadují nemocniční péči, sice neroste tak strmě, ale roste a rychle. Po půl roce stojíme před zjištěním, že naše vláda neudělala za měsíce covidové pauzy nic, aby se na tuto koronavirovou tsunami připravila. Snad kromě jisté zásoby roušek a respirátorů a nákupu menších dávek zpola účinných léků.

Některé věci, jako turistickou sezonu nebo výlety za hranice prostě odepišme. Okolní Evropa a svět se proti nám budou chránit, a nelze se jim divit: Jsme „Italy“ podzimu. Není to příjemné postavení, během návštěvy nenakaženého Tchaj-wanu jsem to i při obrovské snaze Tchajwanců zažil, ale dá se to vydržet.

Při tempu posledních dní je možné, že brzy budeme řešit úplně základní věci, jak zachraňovat lidi, když kapacita našich nemocnic nebude stačit. Ve srabu, ve kterém jsme, je dobrou zprávou, že naše okolí na tom je mnohem lépe. Takže lze třeba trochu doufat v pomoc Německa, kde mají vybudovány velmi slušné kapacity. Když bude kde léčit, můžeme i díky pokroku v léčbě covidu-19 zachránit mnohem více lidí než na jaře. Vakcína je také v dohledu, takže ten dnešní český průšvih není na věčnost. Jde možná o to nějak přežít jako lidi i jako země do jara. Že to ale jako „covidová Itálie podzimu“ nebudeme mít vůbec lehké, to vám tvrdit nebudu.