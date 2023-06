Luboš Palata | Foto: Deník

Vzít dnes Ukrajinu do Severoatlantické aliance je jako pojišťovat hořící dům. Ukrajina se měla stát součástí NATO už na summitu v Bukurešti v roce 2008. Bylo to těsně po oranžové revoluci, prezidentem byl prozápadní Viktor Juščenko a Rusko mělo tehdy daleko k tomu, aby územní celistvost Ukrajiny jakkoli zpochybňovalo. Jenže Francie a Německo se tehdy lekly výhrůžek Vladimira Putina a vstup Ukrajiny vetovaly.

Teď už prostě hoří, Ukrajina čelí rok brutální ruské agresi a přes mnohé úspěchy Ukrajinců se ruští okupanti roztahují na poměrně značné části ukrajinského území. Včetně už devět let okupovaného Krymu. Vstup Ukrajiny do Aliance by v současné situaci znamenal válku NATO s Ruskem, což je věc, které se chce každý členský stát vyhnout.

Proto do ukončení války Ukrajiny s Ruskem nic jako členství nebo bezpečnostní záruky Kyjev od Aliance očekávat nemůže. To je tvrdá realita a je potřeba ji ukrajinským přátelům říkat přímo a jasně.

Naopak ve chvíli, kdy Rusko na NATO samo zaútočí nebo Kyjev uzavře takový mír s Moskvou, který jí bude garantovat jasné hranice a členství v Alianci jí neznemožní, je třeba Ukrajinu vzít do NATO okamžitě. Nejen z důvodu, že to bude zřejmě vojensky nejsilnější země Evropy. Ale také proto, že je to jako s tím nepojištěným domem po požáru. Ten je třeba okamžitě pojistit. Aby se to už neopakovalo.