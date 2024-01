Luboš Palata | Foto: Deník

Je to česká ostuda a je marné říkat, že v tom nejsme jediní. Přijmout jednotnou evropskou měnu euro jsme se zavázali před dvaceti roky, když jsme vstupovali do Evropské unie. A už dvacet let na to kašleme. Nic nám totiž nehrozí. Prezident Petr Pavel to Čechům s vojensky přímou logikou připomněl ve svém prvním novoročním vystoupení z pozice hlavy státu.

Jenže pryč jsou doby, kdy prezident Tomáš Garrigue Masaryk něco řekl, chtěl a politici tomu vyšli naproti. Občas se to ještě podařilo Václavu Havlovi v prvních letech jeho prezidentství, ale to bylo tak všechno. Případ eura vypovídá o postavení prezidenta, který je tak trochu sám. Navíc jsme si na to za těch posledních dvacet let už zvykli. Petr Pavel je po Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi dalším solitérem na Pražském Hradě. Byť v jiném, v jeho případě spíše pozitivním slova smyslu. To ale nic nemění na tom, že prezidentův politický vliv v otázce eura se rovná asi tak čtvrtině voličských hlasů. Větší sílu na dnešní české politické scéně na podporu eura ani Petr Pavel dohromady nedá. A jako voják si umí spočítat, že s tím bitvu o euro vyhrát nelze.

Nedá se to vyhrát ani vůči negativně naladěným občanům, ovlivněných také roky nepravd a polopravd, kterými čeští politici v čele s Václavem Klausem euro častovali. Je třeba jasně říci, k čemu nám euro bude, čemu pomůže, co přinese a jak nás posílí v Evropě. A trpělivě vysvětlovat. I tak to ale bude na léta.