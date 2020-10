„Česko se nachází v jedné z nejobtížnějších situací v Evropě. Počet pacientů s koronavirem rychle roste a ČR potřebuje zdravotnické vybavení k léčbě pacientů v nemocnicích. A my v této těžké době nenecháváme naše evropské přátele osamocené,“ vzkázala Čechům předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Pokud byste si prošli zprávy z jarních měsíců, kdy na tom Česko bylo velice dobře a desítky tisíc lidí umíraly v severní Itálii, Španělsku nebo Francii, zjistili byste, že se Česko do pomoci příliš nehrnulo. Ale abychom nebyli nespravedliví, do Itálie a Španělska jsme poslali dvacet tisíc ochranných obleků. A společný nákup zdravotních rezerv, včetně těch ventilátorů, které nyní směřují do Česka, jsme také podpořili. Ale i tak je otázka, zda jsme při našich z dnešního pohledu zanedbatelných číslech nemohli pomáhat víc, než jsme na jaře pomohli.

Evropská unie je mimo jiné založena na vzájemné pomoci a solidaritě. A má-li mít smysl, musí takto fungovat. V krizi zdravotní, ale i v jiných. Například i té migrační, kdy jsme byli v pohodě a velkou část Evropy nechali na holičkách. Teď jsme na těch holičkách my a doufejme, že nám ostatní země EU pomohou. Zapamatujme si tuto pomoc a chovejme se podle toho, až zase budeme o pomoc žádáni my.