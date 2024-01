Luboš Palata | Foto: Deník

Asi nejsem jediný, komu to od začátku přišlo divné. To, že se celé ty dva roky ruské agrese proti Ukrajině bojuje jen na ukrajinském území. Přitom na mnoha místech nekonečně dlouhé ukrajinsko-ruské hranice je spousta míst, která jsou Ruskem jen málo hájena. A při překvapivé ofenzívě by mohli Ukrajinci dosáhnout větších zisků než na Ruskem okupovaných územích, kde se protivník zakopal za mnoha liniemi minových polí.

Je to asymetrická válka. Drtivá většina Ruska si až dosud užívala téměř mírový klid. Zprávy o možná už stovkách tisíc padlých Rusy nevzrušují, pokud se to netýká někoho z blízkých. I to je jedním z důvodů, proč má putinovská válka v Rusku stále většinovou podporu.

Ukrajina si zřejmě uvědomila, že pokud chce donutit Rusko jednat o míru a ne jen o formě kapitulace Kyjeva, musí dokázat provádět stále častěji útoky podobné tomu na příhraniční ruský Belgorod.

Vyčítat to Ukrajině by bylo podobně nesmyslné, jako vyčítat spojencům za druhé světové války obsazení území třetí říše či bombardování německých měst.

Ruská federace za dva roky svými nálety a raketovým a dělostřeleckým ostřelováním zničila desítky ukrajinských měst, tisíce civilistů zabila a miliony Ukrajinců vyhnala z domovů. Z pohledu Kyjeva není důvod, aby Ukrajinci Rusy šetřili a nevraceli to stylem na hrubý pytel hrubá záplata.

Stovky raket a dronů, které Moskva proti Ukrajině po útoku na Belgorod vyslala, byly hysterickou reakcí režimu, který si je vědom, že udržením války mimo ruské území hraje o svoje vlastní přežití. Protože přes svůj stále se utužující totalitní charakter je režim Vladimira Putina možná daleko méně pevný, než se na první pohled zdá. Loňská prigožinovská vzpoura ukázala, že může stačit málo a na jednom člověku postavená pyramida se skácí.

Rusové jsou v této válce jasnými agresory, jež se navíc dopustili obrovského množství zločinů. Bylo by dobré, kdyby Ukrajina neoplácela stejnou mincí. Ale pohoršovat se nad tím, že budou umírat i ruští civilisté, není zcela na místě.

Ukrajina má proti teroristicky se chovajícímu ruskému agresorovi stejné právo na odvetu a podniknutí všeho, co zajistí ukrajinskou bezpečnost před ruskými útoky, jako má Izrael po masovém teroristickém útoku Hamásu.

A proto si Ukrajinci už dnes sami berou příklad z izraelského postupu proti teroristům v Gaze.

Západ, tedy my, by se toto měl snažit Rusku vysvětlit a donutit ho sednout k jednacímu stolu a k uzavření něčeho, co by se dalo nazvat přijatelným mírem. A mezitím dodat Ukrajině vše, co potřebuje, aby mohla nad Ruskem zvítězit. Protože Rusko vede slovy Vladimira Putina už teď nikoli válku proti Ukrajině, ale proti Západu. A proto ho my donuťme k míru.