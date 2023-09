Luboš Palata | Foto: Deník

Moderoval jsem ve středu asi nejzajímavější akci, která se na XXXII. Ekonomickém fóru v Karpaczi odehrála. Vystoupil na ní ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó, s nímž si můžete rozhovor přečíst na jiném místě Deníku. Maďarský ministr neponechal nic náhodě, už v úterý odpoledne mě navštívil celý mikrobus pracovníků jeho ministerstva.

Největší strach měli z toho, že podle pravidel bylo třeba dát prostor pro otázky diváků. Protože Szijjártó přijel takříkajíc do jámy lvové, do Polska, které je vším, čím může být, na straně Ukrajiny. A hlavně proti agresorskému Rusku.

Babišův promyšlený morální striptýz

Rusku, s nímž Maďarsko nejen čile obchoduje, ale kam maďarští představitelé v čele se Szijjártem jezdí teď nejčastěji z celé Evropské unie.

Maďarsko jako nejvíce Rusku nakloněný stát v Evropě přestalo být pro Polsko spřátelenou zemí. Na vlastní kůži to i v Karpaczi pocítil Szijjártó, kterého tu nečekal žádný ani zdánlivý polský protějšek a debaty s ním se účastnili jen analytici. V diplomatické mluvě je to hodně tvrdý políček.

Zdroj: Ekonomické fórum v KarpacziSzijjártó, přes své mládí po devíti letech ve funkci protřelý diplomat, působil profesionálně. Nebyl agresivní a snažil se maďarskou politiku vůči Rusku i Ukrajině hájit. Podobně jako Orbán při jednáních Evropské rady se vlastně tvářil, že Maďarsko je na straně Ukrajiny, jen chce co nejrychleji mír a hlavně nedodávat Ukrajině žádné zbraně. A dál brát ruský plyn a nechat si postavit další dva bloky jaderné elektrárny Paks Ruskem.

Maďarsko v tom není samo, sousední Rakousko se chová podobně, jen ty své vztahy s Rusy nedává tak na odiv. Rozdíl je ale v tom, že Rakousko je oficiálně neutrální zemí, zatímco Maďarsko, oficiálně členem NATO. Je tu i případ Turecka, ale to zase není v Unii a hraje s Moskvou vyrovnanější hru.

Jeden Rus smí, jiný ne

Maďarsko možná krátkodobě na pokračujících obchodech s Ruskem a nedodávání zbraní Ukrajině něco málo vydělalo. Dlouhodobě ale Viktor Orbán a Péter Szijjártó naopak zadělali Maďarsku na velký problém. A to i když odhlédneme od demokraticky deficitního režimu, který v zemi Orbán nastolil.

Na špatné straně dějin

Ukrajina válku s Ruskem neprohraje. Rusko nebude jejím vítězem a vyjde z konfliktu jako země, která se vrací o desítky let zpět. Ekonomicky, politicky, civilizačně. Maďarsko podobně jako za druhé světové války, kdy se ocitlo na straně nacistů, opět prohraje, bude na straně poražených.

A navíc těch, kteří morálně selhali. Protože být na straně Ukrajiny to není otázka ekonomické výhodnosti, ale otázka na výsost morální a hodnotová.

Polsko - náš vzor? To bych si opravdu třikrát rozmyslel

Nemusí se to vždy vyplatit, ano, i takové věci se v dějinách dějí, ale je to prostě správná věc. Maďarská vláda dělá věc špatnou. A poté, co jsem měl Pétera Szijjárta možnost přes hodinu sledovat, si troufnu tvrdit, že to navíc dobře ví.