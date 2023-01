Máte pravdu, především vy mladí, kteří jste komunismus nezažili. Ano, v lednu roku 1989 by mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem nebyl velký rozdíl. Jeden voják, komunista a asi účastník nějakého vyzvědačského kurzu. Druhý také komunista, mnohaletý agent StB, vyslaný jako součást nomenklaturní kliky na zahraniční post do kapitalistické ciziny. Ano, v roce 1989 mezi nimi skutečně nebyl velký rozdíl.

Jenže jsme o třicet let dál. Petr Pavel má třicet tři let čistý štít ozdobený hrdinstvím, dosažením nejvyšších vojenských postů doma i v rámci NATO. Babišův příběh je jiný. Proto je moudré si dát dnes jejich třiceti letech Pavla a Babiše od roku 1989 vedle sebe. Rozhodovat se podle toho, co za nimi je, co dnes představují, co chtějí. Nenechat se otrávit. A jít určitě volit. Byť ne svůj úplný ideál.

Hvězdná minuta Danuše Nerudové