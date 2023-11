Luboš Palata | Foto: Deník

Byla to náhoda, ale hezky se to sešlo. Ve chvíli, kdy Evropský parlament odhlasoval, že by se v Evropské unii měl zrušit princip jednomyslnosti a mělo by se přejít na většinové hlasování, hlasovali Nizozemci v předčasných parlamentních volbách.

A v nich dostal nejvíc hlasů extrémní proruský, protievropský a protiimigrační pravičák Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu, známější pod zkratkou PVV.

Školy bez dětí, nemocnice bez plánovaných operací

Ani jedno není zase takové drama, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Návrh Evropského parlamentu musí schválit členské státy, a ty se k tomu zatím moc nemají. A Wilders má se svými 23,5 procenta hlasů k premiérskému křeslu daleko.

Podobných a ještě o něco lepších výsledků dosáhli v minulosti třeba podobně extrémní Svobodní v Rakousku, a přesto svého kancléře ve Vídni zatím ještě nikdy neměli.

„Nemocí“ našeho státu je špatné řízení

Ale co není teď, může se stát někdy příště. Dnes tu máme 27 evropských států a do budoucna jich chceme mít o hodně víc než třicet. Už dnes „malý diktátorek“ jako Viktor Orbán ukazuje, jak může chod EU komplikovat.

Dál omezovat princip jednomyslnosti je pro Unii nejen otázkou funkčnosti, ale i sebezáchovy.