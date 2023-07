Luboš Palata | Foto: Deník

Petra Fialu jsem snad nikdy neviděl tak odhodlaně naštvaného jako v pátek ráno. Poté, co v noci ze čtvrtka na pátek marně přemlouval do půl druhé premiéra Polska Mateusze Morawieckého a vůdce Maďarska Viktora Orbána, aby souhlasili se závěry k migraci, a tím i s finanční pomocí EU na ukrajinské uprchlíky, zlomil nad současnými vládci Polska a Maďarska hůl.

„České republice, mně se podařilo dostat do těch závěrů přímo zmínky o tom, že je potřeba podporovat finančně země, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. Ale Polsko a Maďarsko blokují celý ten text. Takže fakticky blokují finanční prostředky pro ukrajinské uprchlíky, které bychom mohli dostat,“ uvedl Fiala. S tím, že Polsko a Maďarsko jdou proti českým zájmům.

Do ženy, do melounu a také do dnešního Ruska nevidíš

Současně dodal, že ti, kdo doporučují být v postoji k nové migrační reformě se současnou a možná už jen dočasnou polskou vládou a Orbánem na jedné lodi, neví, o čem mluví. Tím, kdo neví, o čem mluví, myslel Fiala Andreje Babiše, který v migračním tématu ucítil krev a začal opakovat nesmysly padající z Varšavy a Budapešti.

U Fialova označení polské vlády, které de facto už osm let šéfuje Jaroslaw Kaczyński, a Viktora Orbána za síly, které škodí českým zájmům, se chce říci: konečně. Faktem totiž je, že nedemokratické kroky polských a maďarských vládců, demontáž tamních právních prostředí, nezávislosti soudů a zneužívání veřejnoprávních médií jde už roky proti tomu, co prosazovaly a prosazují strany současné vládní koalice v čele s Petrem Fialou.

Ten to viděl a musel vidět už dávno, je profesorem politologie, ale prostě to přehlížel. U Polska se to dalo pochopit v posledním roce a půl, kdy Varšava sehrála klíčovou roli v pomoci Ukrajině. Jenže ani příkladné angažmá Polska nemělo a nepřekrylo problémy současných vládců s dodržováním pravidel demokracie. Jaroslaw Kaczynski a jeho Právo a spravedlnost mají několik měsíců do podzimních parlamentních voleb, které mohou po osmi letech u moci prohrát a skončit.

To nechce Kaczyński připustit, a tak využívá cokoli, aby se u moci udržel. Migrační pakt, který sice nezavádí kvóty, ale nutnost platit za nepřijaté migranty, je jedním z témat, na kterých chce Kaczyński urvat procenta, která PiS chybějí k udržení u moci. Polské argumenty tvrdící, že by měli dostat těch dvacet tisíc eur na každého přijatého Ukrajince, jsou mimo realitu.

Dohoda o migraci. To nejvíc, co si Česko mohlo přát. Opozice je mimo

Prostě nelze něco dělat zpětně, jednání o reformě migrace se i kvůli Babišovi, Orbánovi a Kaczyńskému táhla roky, a proto se Ukrajinců netýká. Zbytek EU ale pomohl státům jako Polsko či Maďarsko tím, že otevřel své hranice. Proto je dnes už třeba v Německu víc Ukrajinců než v Česku.

Babišův plot v moři

Migrační pakt není pro Česko žádnou hrozbou. Je to jen férový podíl Česka na řešení migračního problému. Dvacet tisíc eur za nepřijatého migranta Česko nepoloží, vychází to na sto až dvě stě korun na jednoho českého obyvatele na rok. Navíc výrazně přitvrzuje podmínky pro samotné migranty, slibuje vracet ekonomické migranty hned od hranic EU.

Babiš, který se snaží téma živit a zopakovat úspěch, který mu jeho antiimigrační hysterie už jednou ve volbách přinesla, je mimo. Asi tak, jako se svým návrhem obehnat Evropu plotem. Nevšiml si asi, jak velká část hranice EU vede mořem. A v moři, Andreji, plot nepostavíš.