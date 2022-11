Dopad dvou podle všeho ruských raket na polské pohraničí a smrt dvou Poláků je zřejmě zlomovým bodem ruské agrese proti Ukrajině. Z pohledu Ruska se stalo něco, co se stát nemělo. Ale k čemu stále bezohlednější ruské útoky na civilní cíle po celé Ukrajině směřovaly. K tomu, že nepřesné ruské rakety budou tak dlouho dopadat na cíle v polsko-ukrajinském pohraničí až jednou dopadnou za něj, prostě při počtu ruských útoků a snižující se kvalitě ruských raket někdy muselo dojít. Stalo se to asi už teď a je to podle všeho obrovský průšvih.