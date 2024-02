Luboš Palata | Foto: Deník

Alexeje Navalného jsem viděl živého. Bylo to při posledních ruských prezidentských volbách v roce 2018. Moskva se tehdy připravovala na mistrovství světa ve fotbale, Vladimir Putin oslavoval vítězství společně s pevně připojeným Krymem k Rusku. Tak kilometr od Rudého náměstí se sešlo pár stovek opozičních demonstrantů, které sledovalo a točilo si je skoro stejně tolik policistů. Tajných i uniformovaných. Navalnyj, hřímající i tady o zkorumpovaném režimu, nebyl k volbám připuštěn. Byl už tehdy pro Putina a jeho režim příliš velkým nebezpečím.

Když pak přinesl důkazy v podobě z dronů nafilmovaných miliardářských rezidencích Putina a dalších představitelů režimu, byl po kágébácku otráven. Tehdy ho ještě zachránila německá kancléřka Angela Merkelová a lékaři v berlínské nemocnici. Navalnyj ale po uzdravení sedl na první letadlo a vrátil se do Ruska. Z letiště ho odvezli přímo do vězení. Vězení, z něhož se neměl nikdy dostat. Postupně byl ve smyšlených procesech odsuzován k větším a větším trestům. Ten poslední zněl na 19 let. V podmínkách ruských vězení to byl trest smrti.

Navalného mohlo před rozsudkem smrti zachránit jediné. Snaha Putina se dohodnout se Západem, zlepšit si image režimu, udělat nějaký výměnný obchod. Jenže ruský režim vedoucí dva roky krvavou válku proti Ukrajině na ničem takovém neměl a nemá zájem. Na mnoho let do vězení zavírá své občany i za pouhý nesouhlas s ruskou agresí. Mnozí možná zemřou za podobných okolností jako Navalnyj. Nikdo se už nikdy nedoví, zda to bylo „jen“ na útrapy brutálního věznění, nebo zda jim k tomu někdo něčím pomohl.

Ono je to ale v podstatě jedno. Smrt jejich i smrt Alexeje Navalného jsou vraždy. Justiční, nebo přímé. U Navalného dokonce vražda opakovaná, na druhý pokus. Na podstatě to nic nemění. Podstatě režimu Vladimira Putina, kteří vraždí své občany jen za to, že neohnou hřbet. Alexej Navalnyj ho neohnul. Proto musel zemřít.