Je to taková německá varianta Českého Krumlova. Když jsem se před německými známými zmínil, že strávím několik dní v Lübecku, byla většina reakcí: „Ach, to ti závidím, tam je opravdu krásně. Je to daleko, ale Lübeck za to stojí.“

Měli pravdu. Lübeck je skutečně mimořádně krásné město. S mohutnými středověkými katedrálami, obrovskou Holštýnskou bránou, mimořádnou gotickou radnicí, celými ulicemi středověkých domů. A i když i tady druhé světová válka zanechala své stopy, zbylo toho dost na to, aby se v osmdesátých letech stalo město památkou UNESCO, největší v Německu.

K moři se dostanete městkou dopravou. Za dobu kratší než z jednoho konce Brna na druhý jste na širokých písečných plážích na březích Baltického moře. Lübeck sám je také pořád přístavním městem a uvolněná atmosféra přímořského letoviska u říční deltě ústí řeky Trávy je také velmi neněmecká.

Je tu mnoho galerií, muzeí, Lübeck se pyšní tím, že je rodištěm Thomase Manna, který sem zasadil děj svých románů. Jeho muzeum je nyní v rekonstrukci, ale vynahradí to Evropské muzeum Hanzy, jednoho z nejmocnějších mezinárodních obchodních uskupení středověku, které ovládalo obchod od Skandinávie až po Francii. Lübeck, nazývaný vcelku po právu metropolí Hanzy, na něm postavil své bohatství, jehož otisk do podoby města lze dodnes obdivovat.

Návštěva muzea Hanzy je dobrá i proto, že si zde uvědomíte jeden překvapivý moment. A to ten, že snaha civilizovat Rusko pomocí obchodu není záležitostí německé a evropské politiky posledních desítek let, ale že má základy hluboko ve středověku v době Hanzy.

Bohatství hanzovních měst jako Lübeck bylo totiž postaveno na obchodu mezi Evropou a Ruskem. Jeho centrem byl dnes pozapomenutý Novgorod, město založené už v devátém století, které v době své prosperity nemělo svojí velikostí a výstavností na východě Evropy obdobu. Vznikla zde v podobě městské republiky první ruská demokracie. Zlatá doba Hanzy skončila dobytím Novgorodu roku 1570 šíleným Ivanem Hrozným a jeho opričníky, kteří vyvraždili celou měšťanskou elitu města.

Putin, Ivan Hrozný dneška

Bohatství dnešního Německa stálo na podobném principu jako Hanza. Obchod s Ruskem byl jedním z jeho základů. Na levném ruském plynu stál německý hospodářský vzestup posledních padesáti let a také projekt Zelené dohody. A současně i jistý blahobyt Ruska, který se ovšem z velkých měst a od deseti procent nejbohatších Rusů níže moc nedostal. To vše bylo spojené s vírou, že obchod s demokraciemi demokratizuje i Rusko. Vladimir Putin, šílený Ivan Hrozný dneška, svojí agresí proti Ukrajině a proti nám, Západu, vše zničil. Navždy, nebo nadlouho. Další zlatá doba skončila. Pro Německo, ale také pro nás.