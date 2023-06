Luboš Palata | Foto: Deník

Zničení přehrady Kachovka, dlouhé jako dálnice z Brna do Prahy, způsobilo obrovskou katastrofu. Pro lidi, města, zvířata, přírodu. Ukrajinskou Kachovku drželi v rukou ruští okupanti a jejich historky o ukrajinských raketách, údajně vystřelených na přehradu, jsou v rozporu se známými fakty o průběhu katastrofy.

Důsledky katastrofy pocítí desítky tisíc lidí ze zaplavených oblastí na obou stranách fronty, jejichž domy se ocitly pod vodou. Ale také Rusy okupovaný Krym, který naopak zůstane na suchu. A zatímco povodeň za několik dní utichne, následky pro Krym budou dlouhodobé, prakticky až do postavení nové přehrady.

Celé se to však nevymyká z dosavadního průběhu ruského vedení agrese proti Ukrajině, kde jsou zabíjeni civilisté, útočeno na školy a nemocnice, ničeny elektrárny, vodovody, teplárny. Není to válka proti ukrajinské armádě, ukrajinské vládě, je to válka proti všemu ukrajinskému obyvatelstvu. A když selhala snaha o okupaci Ukrajiny, je to dnes válka za její co největší zničení.

V této nebezpečné ruské ruletě se hraje i o osud největší evropské jaderné elektrárny, kterou mají Rusové v rukou na okupované části Záporoží. Zatímco katastrofa vodní elektrárny Kachovka v řádu týdnů a měsíců pomine, havárie nebo vyhození do vzduchu Záporožské jaderné elektrárny by mohlo způsobit katastrofu na desetiletí i staletí. A nejen na místě samém, ale také daleko od elektrárny.

Svět se tomu snaží zabránit. V elektrárně je mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jsou snahy vyhlásit ji za neutrální nebojovou zónu. Nic z toho nemusí stačit. Stačí ale, aby pan Putin ukončil tuto válku. Hned.