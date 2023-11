Luboš Palata | Foto: Deník

Nemůžeme dopustit, aby na českých hranicích vzniklo další menší Maďarsko. Dobrou zprávou z páteční návštěvy Roberta Fica v Praze je, že se na Slovensku přes mnohé znepokojivé signály zatím nic takového nechystá.

Dokonce i rozdílná stanoviska vůči pomoci Ukrajině se zdají být „hratelná“. Fico pronesl po jednání s premiérem Petrem Fialou, že si chce v příštích dnech zatelefonovat s ukrajinským premiérem. A zjistit, v čem může Slovensko, například v energetice, před další těžkou ukrajinskou zimou Kyjevu pomoci. Pokud bude splněna Fialou vyslovená a Ficem nerozporovaná podmínka, že Slovensko nebude blokovat unijní pomoc Ukrajině, pak se s Ficovými nedodávkami vojenské pomoci Ukrajině dá žít. Zvláště, když dodávky slovenských zbrojovek Ukrajině poběží dál naplno.

Fico se v Praze opravdu snažil a je třeba dodat, že zanechal mnohem lepší dojem, než jaký získáte, sledujete-li jeho vystupování na samotném Slovensku. Z kroků, které už učinil, když například odmítl komunikovat s částí slovenských médií, neuhnul ani kousek, ale zbytečně to nedramatizoval. A dával najevo, že to do Prahy nepřijel v žádném případě řešit. A i když se mu asi neposlouchala dobře třeba Fialova slova o silné občanské společnosti na Slovensku, zkušeně k tomu nic nedodal.

Fiala opravdu poctivě hledal, čím Ficovu návštěvu co nejvíce smysluplně naplnit. Spolupráce v energetice, včetně společné snahy prodloužit o další rok výjimku na ruskou ropu pro Slovnaft, nebo zapojení se do struktur rychlotratí, spolupráce v boji proti nelegální migraci, to všechno a mnohé další znělo víc než dobře. Slovenskou vládu také potěšilo navržené společné zasedání kabinetů už na jaře příštího roku. Tam by právě energetika, včetně rozvoje té jaderné, mohla hrát smysluplný prim. Třeba by to mohlo pomoci snížit ceny elektřiny v Česku slovenským směrem. Slováci dnes totiž platí mnohem nižší cenu než Češi. Není důvod, proč by slovenská elektřina – Slovensko se po spuštění nových reaktorů stane vývozcem – nemohla pomoci snížit ceny v Česku.

Aby se z Fica nestal Orbán

Bylo by ale zároveň chybou nezůstat v souvislosti s novou slovenskou vládou ve střehu. Už teď je až příliš kroků Ficova kabinetu vedeno snahou o pomstu či revanš. Za pokusy předchozí garnitury dostat Fica i lidi kolem něj za mříže. Pokud budou ale tyto kroky probíhat v rámci zákonů, neporuší dělbu moci a neovlivní nezávislost soudů a vyšetřovacích orgánů, pak bychom to měli považovat za slovenskou vnitřní záležitost. Jestliže ale budeme nuceni ke kritice, musí být zcela přesná. Vedená navíc ve smyslu – dejte si pozor, to by mohl být pro Brusel problém. Mít problémy v EU Fico evidentně nechce. A je i českou rolí mu dnes pomoci najít cestu, aby se z něj nestal další Viktor Orbán.