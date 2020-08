Kočner i Rusko jsou v jiných procesech obviněni i z objednání vraždy. Rusko chtěl podle obžaloby nechat zlikvidovat spolušéfku Markízy Silvyi Vozlovou, Kočner si měl objednat vraždu novináře Jána Kuciaka. Zřejmě bez Kočnerovy „objednávky“ byla zavražděna i snoubenka Kuciaka Martina Kušnírová.

Díky rozklíčování šifrování Kočnerova telefonu dostal soud, který probíhal minulý půlrok, mnoho nepřímých důkazů, že si podnikatel přes Alenu Zsuzsovou vraždu objednal a zaplatil za ní 70 tisíc eur, tedy asi dva miliony korun.

Na tuto středu byl ohlášen rozsudek, který napjatě očekávalo celé Slovensko. Prokurátor navrhl trest dvaceti pěti let, obhájci žádali zproštění viny. Kočner i Zsuzsová se k ničemu nepřiznali a tvrdí, že vše bylo jinak. Včetně toho, že vraždu Kuciaka si objednal někdo úplně jiný. Média vytvářela měsíce obraz, že případ je zcela jasný a Kočner si vraždu objednal.

Jenže stalo se něco, co Slovensko nepamatuje. Soud vyhlášení rozsudku zrušil a odročil vynesení verdiktu tříčlenného senátu na 3. září. Mnozí slovenští komentátoři připouštějí, že to může pro Kočnera, po měsících veřejného lynče a zveřejnění jeho často odporné, ale soukromé korespondence, znamenat naději. Na nižší než prokurátorem navrhovaný trest. Nebo i zproštění viny kvůli nedostatku důkazů. Pokud to tak dopadne, bude to muset Slovensko unést.

Souměřitelnému zájmu se v Česku „těší“ obvinění Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Byť trestněprávně jde o zcela jinou věc, i tady se bude muset část Čechů prostě jednou smířit s verdiktem. Ať bude, jaký bude.