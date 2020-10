První prezidentskou debatu v noci na včerejšek nevyhrál a sotva si někoho z nerozhodnutých voličů svým hulvátským stylem získal na svou stranu. Jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden možná neoslnil, ale neztratil.A stále vede s náskokem, který ještě žádný vyzyvatel úřadujícího prezidenta neměl.

Jenže je tu zkušenost stará čtyři roky, kdy se také zdálo, že Donald Trump nemůže Hillary Clintonovou, která vyhrála podle průzkumů i všechny televizní debaty, porazit. On ji také na počet hlasů ve volbách neporazil, Clintonová dostala o dvě procenta a v přepočtu na hlasy téměř o tři miliony hlasů více. Ale v americkém systému, kdy rozhoduje počet volitelů, získal Trump několik klíčových států těsně pro sebe a Hillary prohrála. Prezidentem se stal Trump.

Teď je situace měsíc a kousek před volbami zdánlivě jasnější, Biden vede o trojnásobek toho, co vedla Clintonová. Ustál první debatu, byť slovních úderů zasadil Donald Trump více. Měsíc je ale dlouhá doba a stát se může ledacos. Včetně nalezení vakcíny na koronavirus, ve stylu putinova Sputniku 5. A také nevyzpytatelných Trumpových voličů. kteří neomalenost, s níž se předvedl i v televizním duelu, na něm nejen neodsuzují, ale milují ho za to. Je jim také jedno, jak moc prezident lže, je jim fuk i celý covid. Trump je jejich prezident a půjdou ho volit. I proto to Biden nemá pořád jisté.