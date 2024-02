Kateřina Perknerová | Foto: Deník

V lednu sněmovali Piráti a předsedou byl opětovně zvolen Ivan Bartoš. V dubnu se na volebním kongresu sejdou občanští demokraté a do svého čela si zajisté vyberou Petra Fialu. Přesto je to jiné hlasování než v případě hnutí ANO.

To volilo své vedení v sobotu a nikdo nepochyboval o tom, že se v něm nepohne ani lísteček. Za svým lídrem (a majitelem) Andrejem Babišem všichni stojí jako jeden muž a jedna žena. Odpadlík Ivo Vondrák prohlásil: „V ANO můžete být buď sluha, nebo nepřítel.“

Přečtěte si i další komentář Kateřiny Perknerové:

Stát své občany smaží v byrokratickém pekle

Pravda je, že žádný silný šéf nevidí rád, když mu ve straně bobtnají různé platformy a rostou konkurenti. Miloš Zeman s nimi svého času dokázal v ČSSD zatočit bez mrknutí oka. Ku prospěchu organismu to ovšem není. Zdravé strany se jinakosti nebrání. Ivan Bartoš tak musí spolupracovat se čtyřmi radikálně laděnými místopředsedkyněmi. Petr Fiala se potýká s výrazným hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou, kterému vadí rozpouštění ODS v trojbloku Spolu. S politikem, jenž umí poskládat koalice bez hnutí ANO a nebojí se říct, že by zrušil pozici „zbytečného“ ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka z hnutí STAN. Má-li předseda v partaji podobné osobnosti, musí být ve střehu a korigovat své chování, aby nenarazil na vnitrostranické mantinely.

Andrej Babiš nemusí nic. Ještě v pátek si Karel Havlíček nepochybně myslel, že při současných preferencích hnutí ANO se může stát příštím premiérem. Pak ale Babiše otravovaly neustálé novinářské dotazy, a tak se rozhodl, že bude o tento post usilovat sám. Předsedu stínového kabinetu tak obsadil do role tydýta, který dělá jen to, co mu šéf dovolí a kam ho právě postaví. A pokud se Babiš rozhodne hnutí táhnout doleva, proti euru a Bruselu, mají lidé typu Tomáše Macury prostě smůlu. Uvěřili, že ANO vzniklo jako podnikatelská středopravá formace, a tou bude napořád. Ve skutečnosti je to monolit, který opracovává ke svému obrazu jediný muž, a tím je Andrej Babiš. On určuje směr, taktiku a personálie. Řekne-li po volbách, že půjde do koalice s Okamurovou SPD, stane se to. Pokud se někdo z poslanců ANO tváří, že to tak není, klame sebe i celou veřejnost.