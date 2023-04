Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Premiér Petr Fiala měl doposud kliku, že jeho pětikoaliční vláda personálně drží pohromadě. Zpočátku se zdálo, že je na odstřel ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), ale díky obstojně zvládnutému předsednictví si křeslo udržel. A pravděpodobně bude vyslán jako nominant České republiky do Evropské komise. Marian Jurečka se sice trefil do vlastní nohy, když podivně naléhal na rezignaci ředitele Úřadu práce (za odchod bez humbuku mimořádnou odměnu a dobrý posudek), ale díky svému postavení šéfa koaliční strany se o svoje místo bát nemusí.

A pak je tu ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Don Pablo z Brna. Jeho stopa v tomto městě je hluboká a kdekdo si ji spojuje se zákulisními praktikami. I současné víření bubnů je s Brnem svázáno, neboť jde o Blažkovo angažmá v tamní bytové kauze. Aktivisté z Milionu chvilek pro demokracii namalovali před budovou ministerstva spravedlnosti červenou čáru, aby ji Blažek nepřekračoval. Podle nich tak činí, a to dotazy na státní zástupce ohledně vyšetřování případu přidělování bytů. Někdejší předseda brněnského oblastního sdružení ODS je vlivný muž, který uměl komunikovat i s Milošem Zemanem a choval se přátelsky k jeho okolí. V této věci se však chvilkaři mýlí.

Když spolu neumíme mluvit, nebudeme si rozumět

Blažek se choval striktně podle zákona. Nemá jinou možnost, jak získat podklady na odpovědi interpelujících poslanců (jakkoli účelové), než oslovit příslušné státní zastupitelství. Za rok a půl ve funkci tak učinil čtyřicetkrát, a to bez povšimnutí veřejnosti. Udělal to i u pražského Dozimetru, když se obrátil na Vrchní státní zastupitelství v Praze. „Doktorka Bradáčová nechápala dotaz ministra jako útok, nýbrž jako standardní a normální věc, protože je to silná osobnost. V Brně je někdo velmi slabý, kdo si na svou ochranu povolává novináře s tím, že se zasahuje do nezávislosti. Jenže na něj nikdo neútočí a žádný zásah se vůbec nekonal,“ řekl Novinkám.cz. Žalobci vždy na ministrovy otázky odpovídají podle svého uvážení a nepochybně neodhalují detaily živých kauz. Pozdvižení vzbudilo až osm poslaneckých dotazů na brněnské „kšeftaření“ s byty. Jenže i v tomto případě byl Pavel Blažek pouhým listonošem. Není nutné hledat hnidy tam, kde nejsou.

Mne by spíš zajímalo, proč si Pavel Blažek myslí, že by Marek Benda, který třicet let sedí ve sněmovně za ODS, byl dobrým soudcem? Napsal někdy něco, tedy kromě své nafouknuté rigorózní práce, kvůli níž ani nepoužívá titul JUDr.? Takovou nominací by si prezident Petr Pavel asi nepomohl, byť obecně politiky v Ústavním soudu neodmítá.