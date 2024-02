Kateřina Perknerová | Foto: Deník

V Česku vybuchla jaderná bomba. Naštěstí zcela mírová a vítaná. Stojí za ní vláda, která se pochlapila k nebývalému kroku.

Na svém středečním zasedání rozhodla, že velká investice do jednoho bloku jaderné elektrárny Dukovany by se mohla změnit v obří, protože ve hře je výstavba celkem čtyř reaktorů. Závazné nabídky s tímto zadáním podají pouze dvě firmy, a to francouzská EDF a jihokorejská KHNP. To je další překvapení, jež obyvatelstvu Fialův tým naservíroval. Severoamerická společnost Westinghouse nesplnila požadované podmínky v probíhajícím tendru, takže je fakticky ze soutěže vyřazena.

Pokud by se v červnu kabinet usnesl, že vítěz postupně dodá dva bloky v Dukovanech a dva v Temelíně, cena by se snížila o 25 procent. Pochopitelně by se v takovém případě upravoval finanční plán a projekt by musel projít novou notifikací u Evropské komise. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci uvedl, že zvolená strategie České republice zajistí nejen dostatečný zdroj elektrické energie, ale může z ní udělat středoevropskou jadernou velmoc. Z ČEZu by se stala jedna z nejvýznamnějších firem v regionu, možná i na kontinentu.

Ve světle tohoto kroku se ještě absurdněji jeví výrok ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o zestátnění ČEZu, respektive vykoupení minoritních akcionářů, který vypustil v pondělí při besedě s občany v Sokolově. Vzhledem k tomu, že celé turné pojmenoval Debaty bez cenzury, jsou jen dvě možnosti. Buď v touze zalíbit se vybreptal něco, o čem by neměl mluvit ani v náznaku. Nebo je hlavní bojovník proti dezinformacím autorem největší dezinformace v tomto volebním období. Oboje je pro politika smrtící.

Sám Rakušan vzápětí svá slova dementoval, takže zkusme věřit, že se jenom uřekl. Po podrazu na Piráty je to ovšem už podruhé, kdy se Vít Rakušan vyjevil jako nespolehlivý parťák a chlap, s nímž by bylo ošidné „jít krást koně“, jak kdysi říkal Bohuslav Svoboda. Premiéru Fialovi není co závidět.