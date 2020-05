Mynářovy kroky jsou ovšem z hradního pohledu pochopitelné. Prezident Miloš Zeman se nijak neskrývá přízní ke svému čínskému protějšku a způsobu jeho vládnutí. Přeje si, aby vztahy mezi oběma zeměmi byly co nejlepší. Jistě i proto, že v Číně čile obchoduje majitel PPF Petr Kellner, podnikatel prezidentovi a jeho okolí víc než blízký.

Logickou součástí Zemanovy strategie je zdůrazňování podpory politiky jedné Číny, v níž je Tchaj-wan vnímán jako provincie podřízená Pekingu. Kdo uhne, budiž proklet. A nechť zapomene na jakékoli kšefty, bankovní licence, výhody či protekční roušky v době krize.

Premiér Justin Trudeau by mohl vyprávět. Před rokem a půl kanadská policie zadržela finanční ředitelku firmy Huawei Technologies, dceru jejího zakladatele Meng Wan-čou. Když teď Kanada chtěla přivézt ochranné prostředky z Číny, její letadla, jak uštěpačně poznamenal Jaroslav Tvrdík, se do vlasti vracela prázdná.

Vzkaz čínského draka, který Hrad ochotně předal Jaroslavu Kuberovi, byl zkrátka v souladu s tím, co prosazuje český prezident. Pokud má mimohradní politická reprezentace silně odlišný názor, neměla by plýtvat slovy, ale jednat. Skutečnou reakcí by byla cesta Kuberova nástupce Miloš Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Se všemi důsledky, které by z toho plynuly.