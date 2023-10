Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Kdyby si komentátor omočil ráno pero ve žlučovitém inkoustu, asi by napsal, že dvouletá pětikoaliční dominance má dva jasné výsledky: plus 150 miliard armádě a minus 150 miliard na účtech lidí a firem.

Seriózní novinář podobnou rétoriku bez kontextu přijmout nemůže, ale bere v potaz, že spousta lidí to tak vnímá. Jinak by popularita vlády Petra Fialy nebyla na historickém minimu a hnutí ANO Andreje Babiše by suverénně nevedlo všechny žebříčky volebních preferencí. Podotýkám, že nikoli o pár bodů, ale podle posledního od agentury Kantar CZ o 21,5 procenta před ODS. Když předseda občanských demokratů bilancoval dva roky od voleb, uvedl: „Věřím, že se nám po dekádě nezodpovědného populisticko-socialistického vládnutí daří naši zemi opět dávat dohromady.“

Vláda tahá lidem miliardy z kapes

Sám Fiala je o tom nepochybně přesvědčen. A možná má i pravdu. Jeho ministři vyztužují obranu, dávají dohromady energetickou infrastrukturu, chtějí se soustředit na strategické investice a především snižují zadlužení státu. Pohříchu většinu těchto důležitých kroků dělají na úkor zvyšování životní úrovně obyvatelstva, jemuž rostou daně a odvody všeho druhu. Ani to by nebylo nejhorší, kdyby o potřebě takto zvolené cesty přesvědčili většinu voličstva.

To nejen nedokážou, ale ještě používají naivní dětské hry na schovávanou. Jako když do zákona napsali, že učitelské platy budou na 130 procentech průměrné mzdy ve státě, ale reálně to bude 113 procent (ze základny roku 2022), a to ještě jen v pohyblivé složce. Nebo bijí-li se v prsa, že škrtnou 84 miliard na dotacích, avšak ve skutečnosti jen vrátí poplatek za obnovitelné zdroje na bedra domácností a firem a zruší podporu přenosové a distribuční soustavy v hodnotě 38 miliard korun. Za to mohou očekávat od voličů trest. A od opozice tvrdou kritiku, třeba formou schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Tu svolává hnutí ANO nikoli s cílem kabinet položit, ale ukázat, jak špatně zemi spravuje.