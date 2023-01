Pokud si leckdo během kampaně povzdechl, že letošní prezidentské klání nemá šťávu, po dnešku už to určitě neplatí. Oba finalisté, Andrej Babiš a Petr Pavel, přijali pozvání do debaty, která završila mnohatýdenní projekt Prezidenstkého souboje Deníku. Do anketních videodílů přispívali Pavel i Babiš, avšak v přímém duelu se utkali poprvé.

Před prvním kolem volby Babiš udržel nervy na uzdě a do svých soupeřů netepal nijak dramaticky a rozhodně nikoliv za hranou slušné názorové výměny. Zvrtlo se to až jeho brífinkem po oznámení poločasových výsledků a billboardem, na němž sděluje, že je diplomat, nikoliv voják, takže zemi nezavleče do války. I kolem tohoto narativu se točila středeční debata.

VIDEO: Pavel a Babiš se utkali ve zcela prvním živém duelu. Podívejte se

Zatímco Petr Pavel si udržel svůj pověstný klid, Andrej Babiš to nedokázal. Časový limit na odpovědi je pro něj překážka, kterou se nenaučil překonávat. Jeho hlavním sdělením bylo, že Petr Pavel by byl na Pražském hradě loutkou Fialovy vlády a že netuší, jak to v politice chodí. To jsou argumenty v přijatelných mezích. Pavel se je snažil vyvrátit a posluchače přesvědčit, že je nezávislý kandidát, který bude k pětikoalici kritický, nebo vstřícný podle toho, jak si zaslouží.

Nad rámec boje v rukavicích ovšem bylo, když Babiš zpochybnil Pavlovo působení v čele Vojenského výboru NATO. Prý tam byl jen v roli „zapisovače“. To jednoduše není pravda, a pokud hned v druhé větě šéf ANO tvrdil, že za tuto funkci Pavel vděčil hlavně jeho vládě a exministrovi obrany Stropnickému, pak si poněkud znečistil vlastní hnízdo. Petr Pavel si myslí, že Babiš byl špatným premiérem a jako prezident by byl pro ČR rizikem. Uznal ovšem, že není proruským kandidátem. Babiš soudí, že Pavel je umělý výtvor lobbistů. Ring je stále volný.