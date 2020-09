Dva předvolební týdny rozhodnou o vítězi

Nejhorší, co se mohlo stát, je, že máme problém s covidem před volbami. Politicky se to zneužívá. Říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník. Pochopitelně. Kdyby vše běželo jako na drátkách, z vlády přicházely jednoznačné pokyny a hejtmani bezchybně spolupracovali jak s centrem, tak s hygienickými stanicemi, asi by toho „zneužívání“ bylo méně.

Foto: Deník