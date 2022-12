Průměrná mzda se ve třetím čtvrtletí zvýšila na 39 858 korun, ale na ni dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou. Navíc kvůli inflaci reálný příjem všech meziročně klesl téměř o deset procent. Ekonomové předpokládají, že zdražování bude pokračovat a ani případné prémie ke konci roku ho nepřemůžou. Lidé budou mít před Vánoci hluboko do kapsy a jejich Štědrý den příliš štědrý nebude. To je dost důvodů pro vládní paniku.

Studenti by volili Danuši. Vědí proč?

Společně s výhledem na ekonomickou recesi v příštím roce a rozjitřenou atmosféru před prezidentskou volbou by vláda mohla podlehnout soustředěnému tlaku odborů a opozice. Zvyšovat sociální dávky, rodičovské přídavky, vdovské důchody, utnout debaty o školném, zdravotním nadstandardu, zvýšení daní. To přesně by levicový kabinet udělat měl a musel. Máme snad takový? Páteří pětikoalice je ODS, strana pravicová, jejíž ideologie je založená na všestranné svobodě jednotlivce a minimálním státu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který má sedm politických životů a znovu stanul v čele vlády, nedávno vydal autobiografickou knihu Bibi: My Story. V ní popisuje svoji teorii prosperity. Na jeho prvním vojenském cvičení zazněl rozkaz, aby každý voják vzal na ramena svého souseda po pravici a uběhnul s ním kus cesty. Netanjahu popadl štíhlého hocha a zvládl to. Hubený vojáček tlustého neunesl a skácel se. Přirovnává to k veřejnému a soukromému sektoru. Pokud podnikatelé musejí na svých bedrech táhnout Otesánka veřejných služeb, země nemůže vzkvétat. Proto je nutné je ořezat a zároveň zavést nízké daně. Pravicový recept v kostce. Izrael přivedl mezi světové technologické lídry a Netanjahua ke třetímu premiérskému mandátu.

Vůbec si nemyslím, že jde o návod pro Českou republiku, jen o potvrzení toho, že politická strana se udržuje idejemi, na nichž vznikla. Jedině tak může být dlouhodobě úspěšná.