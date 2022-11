Pozvou-li vás na večírek, oslavu nebo nějakou společenskou akci, lustrujete předem další účastníky? Asi nad podobnou otázkou kroutíte hlavou, ale všeho do času.

Pokud někdo z vás sleduje americký seriál Dobrý boj, pochopí, co to jsou nesmiřitelné tábory. Pro názor se v Trumpově a Bidenově Americe střílí, natož aby znepřátelené skupiny chodily na stejné mejdany. Nejde jen o demokratya republikány, ale také afroameričany, hispánce (jak oni říkají barevné lidi) a bílé obyvatelstvo.

Dobrá zpráva z USA. Donald Trump nemá tak moc nabito

O příznivce tradiční rodiny a fandy LGBTQ komunity. O zastánce práva žen na potrat a ochránce životů dosud nenarozených dětí. Když někdo – a omlouvám se za pojmovou nekorektnost – použije v Česku slovo „cikán“, nehne to ve většinové populaci s nikým. Kdyby si v USA kdokoli dovolil na veřejnosti, byť v historickém kontextu, vyslovit výraz „negr“, hrozilo by mu vězení nebo tučná pokuta.

Možná se ptáte, proč do komentáře pletu filmovou fikci. Protože jsem tento týden v pořadu 90' na ČT24 slyšela Věru Navrátilovou Jeanne, která žije v USA patnáct let. A mluvila, jako by vystoupila ze zmíněného seriálu. Než s někým zapřede debatu na téma politiky, předem opatrně oťukává terén. „To víte, tady má skoro každý zbraň,“ podotkla na vysvětlenou.

Rozpory mezi obdivovateli Andreje Babišea jeho odpůrci jsou proti tomu slabý odvar. A kéž by to tak zůstalo. Bohužel zdaleka nejde jen o politiku a sympatie k prezidentským kandidátům či Fialově vládě.

Senátorka Jitka Chalánková (dříve TOP 09, nyní nezávislá) přišla docela vážně s nápadem, že horní komora bude odměňovat za věrnost. Nikoli vlasti, demokratickým ideálům nebo spolubojovníkům, ale manželům a manželkám.

Vznikl kvůli tomu podvýbor pro rodinu, jenž se má tímto ušlechtilým záměrem zabývat. Kdo vydržel pár desítek let, dostane metál. Pochopitelně se to má týkat jen posvátného svazku mužů a žen, z něhož může vzejít potomstvo.

Komunistu nebrat, gaye a lesby ano

V novém senátním orgánu se bude angažovat lidovec Jiří Čunek nebo advokátka Daniela Kovářová. Budiž, tato dvě jména asi nikoho nepřekvapí. Kovářová je například autorkou tohoto výroku: „Manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti.“ Jenže ve výboru zasednou také Zděněk Hraba či dokonce Pirátka Adéla Šípová. A to je na pováženou.

Jsem všemi deseti pro podporu rodin, rovných příležitostí mužů a žen, zkrácených úvazků, dětských skupin a šťastného rodičovství, ale hlava mi nebere, co to má společného „s krásou manželského svazku“, kterou propaguje Chalánková. Opravdu si senátorka z klubu ODS myslí, že papír z radnice je vstupenkou do ráje, kde neexistují domácí násilí, zanedbané děti, křika alkoholismus?

Pro Jitku Chalánkovou hlasovalo v roce 2018 v druhém kole 8472 lidí. Obávám se, že bude-li pokračovat v podobně bláznivých nápadech, příště jich výrazně ubude.