Ústavní soud začal ve středu ve veřejném slyšení projednávat návrh hnutí ANO na zrušení loňské mimořádné valorizace penzí, která seniorům snížila částku ze 1770 na 760 korun. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že z jejich pohledu je nepřípustná retroaktivita zákona a jeho přijetí ve stavu legislativní nouze. Vládní tábor zastoupený ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a vicepremiérem Marianem Jurečkou argumentuje nepříznivou ekonomickou situací, zběsilou inflací a rozpočtovou odpovědností. Soudci budou zvažovat dvě kritéria: právní čistotu a hospodářské škody vysokého rozsahu.

Vyjádřeno čísly, pokud by koalice neprosadila snížení červnové výplaty, vyšlo by to státní kasu bezmála na dvacet miliard. Je to tak dramatický výdaj, aby se kvůli tomu porušil takřka svatý princip zákazu retroaktivity? Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl včera v Brně připustil, že „překročení prahu klíčového pro mimořádnou valorizaci šlo odhadnout, a to už v létě 2022“. I když šla prosincová čísla o dvě procenta dolů, bylo jasné, že průměr za pět měsíců výrazně překročí pětiprocentní inflační hranici nutnou pro bonusový penzijní příplatek.

Vláda nejenom zaspala, ale její ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navíc utvrdil seniory v jejich legitimním očekávání. V ČT 22. ledna 2023 doslova řekl: „V okamžiku, kdy jsou mimořádné valorizace už realizovány a je tam legitimní očekávání, nemůžu z hlediska ústavních principů přijít a říct, že jim ho seberu.“

Mariana Jurečku by si nikoli vláda, ale opozice mohla vzít jako svědka pro podporu svých argumentů. A protože u Václava Moravce loni v lednu prohlásil: „Nechci se vymlouvat, nejsem ten typ člověka, nesnáším vymlouvání“, nepochybně by nezopakoval mlžení jako v případě vánočního večírku a řekl čistou pravdu.