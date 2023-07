Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Nezúčastněný pozorovatel by asi řekl, že v rozpáleném Česku existuje jediné téma, a tím jsou projednávané vládní úspory. Tedy soubor opatření, jež mají snížit schodeko 150 miliard korun. „Balíček je nezbytný a zodpovědně připravený tak, aby výrazně nezasáhl žádnou sociální skupinu. Nějakou měrou se ale na konsolidaci veřejných financí musíme podílet všichni, abychom nežili na dluh, který by museli splácet naše děti a vnuci,“ řekl ve středeční debatě Deníku premiér Petr Fiala.

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš to vidí opačně a ministrům vzkázal: „Je to úplně zbytečný návrh. Naše finance jsou ve skvělé kondici, není potřeba nic dělat. Zvládli byste to, kdybyste se věnovali příjmům, investicím, evropským penězům.“

Skutečnost je taková, že deficity jsou už třetím rokem obrovské, ale to není žádná světová rarita. Horší je tempo zadlužování, které se musí snížit, aby lidé nevydělávali jenom na obsluhu státního dluhu. Pravdu má však Babiš v tom, že se vláda musí kromě úsporných opatření věnovat i strategii růstu. A co na to Petr Fiala? „Balíček není osamocený krok. Musíme rozsáhle investovat do dopravní infrastruktury, do energetiky, do inovativní ekonomiky, do moderního vzdělávacího systému.“

Zkusme na chvíli zapomenout na desítky absurdit, které pětikoaliční recept na ozdravnou kúru obsahuje. Pomiňme, že nejde o ekonomickou konstrukci zralou na Nobelovu cenu. Naopak zdůrazněme, že je to typický český příběh „tam přidej, tady uber“. Jeho podstatou je premiérovo sdělení, že průměrná rodina pocítí balíkové dopady jen „velmi málo“. Nešť. Pokud vláda dosáhne fiskálního cíle, který si vytyčila, nepeskujme ji.

V posledních měsících jsem mnohokrát napsala, že koaliční strany neumějí komunikovat s veřejností, ministři chaoticky mění svá vyjádření podle aktuálního vývoje, za nímž většinou klopýtají bez schopnosti číst několik tahů dopředu. Nejvíc jsem jim ale vyčítala, že pro samé každodenní pachtění s vládnutím zapomínají na to, co může Česko skutečně nakopnout a posunout ho mezi evropské lídry. „Mám pocit, že Česká republika leckdy promarní ten správný okamžik, kdy se v Evropě či ve světě rozhoduje o podstatných věcech. Nepřihlásí se včas,“ dal mi v podstatě za pravdu prezident Hospodářské komory a významný člen ODS Zdeněk Zajíček.

Teď se mi jeví, že si Petr Fiala odškrtl balíčkovou kalvárii a konečně vidí přes třísky i les. Vláda se rozhodla investovat chytře půjčených 24 miliard korun na dvě klíčové dopravní stavby. Odsouhlasila projekt gigafactory v Líních. Podporuje komunitní energetiku. Počítá se zapojováním umělé inteligence. Chce zásadně proměnit vzdělávací systém. Soustředí se na projekty, které probere nově vzniklý Výbor pro strategické investice.

V podpoře Ukrajiny byla česká vláda a její předseda lídry. To se na mezinárodní scéně počítá. Stejně tak je třeba přidat na domácím poli. Petr Fiala už začíná dělat konkrétní kroky. Když se k tomu podaří co nejrychleji srazit inflaci ke dvěma procentům, může volební rok 2025 vypadat úplně jinak, než jak se to jeví dnes. Andrej Babiš se svojí plošnou kritikou či migrační tematikou může ostrouhat. Jakmile se lidem a podnikatelům začne zase dařit a republika jako celek poroste, přestane dopadat opoziční láteření na úrodnou půdu.