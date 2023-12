Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Otázky, zda bezpečnostní složky mohly předejít masové vraždě na pražské filozofické fakultě, logicky padají a jistě budou v průběhu dnů zodpovězeny. Z dosud známých faktů vyplývá, že činu osamělého, psychicky narušeného, ale jinak vzorného studenta historie se zabránit nedalo. Ne ze strany policejních složek. Zajisté se bude prověřovat, kdo mu vydal zbrojní pas a zda podstoupil všechny povinné testy.

Ze slov pražského policejního ředitele Petra Matějčka vyplynulo, že policisté v Celetné ulici, kde sídlí jedna z fakultních budov, nehledali vraha, ale sebevraha. Neměli žádnou indicii, že by chtěl ublížit někomu jinému. Udělali, co bylo v daný moment v jejich silách. Jakmile zjistili, že se na Palachově náměstí střílí, hlídky byly do čtyř minut na místě. Muže z kriminálky brzy následovali příslušníci zásahové jednotky. Je pravděpodobné, že jejich rychlý zásah donutil útočníka ke spáchání sebevraždy a zabránil ještě většímu masakru.

Policejní představitelé o tragické události informují od včerejška prakticky online, na sociálních sítích, ve sdělovacích prostředcích. Pořádají tiskové konference a nic netají. Vyjadřují se otevřeně, byť pochopitelně musejí respektovat trestní řád a neprozradit nic, co by ohrozilo vyšetřování. Je totiž důležité zjistit všechny okolnosti hrůzného činu. Aby se společnost i policie poučila.

Po střelbě v Uherském Hradišti či ostravské nemocnici to udělala. Pro veřejnost je nesmírně důležité, že policisté v terénu i jejich šéfové postupují profesionálně a transparentně. Mimo jiné tím stavějí hráz šíření dezinformací a fám. Den po tragédii víme, kdo je pachatel, kolik je obětí, jak se vše odehrálo. Už zbývá jen zjistit, proč.